09 сентября 2025 в 16:57

Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины

Член ОП Рогов: Зеленский не пойдет на сделку с Россией до обвала фронта

Второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией Второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией Фото: Ministry of Foreign Affairs of T/XinHua/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией в ближайшие месяцы, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, мирный договор фактически будет означать капитуляцию Киева. Рогов выразил мнение, что только обвал фронта заставит Зеленского сесть за стол переговоров.

На мой взгляд, в ближайшие несколько месяцев режим Зеленского не будет готов к мирным действиям, пока не увидит обвал фронта и потерю критически важных по площадям территорий. Тогда они, конечно, начнут договариваться и искать мира, — высказался Рогов.

Ранее Рогов заявил, что запрет на выезд из Украины мужчин от 18 до 22 лет был снят из-за страха перед внутренними протестами. По его мнению, данное решение продиктовано стремлением Киева избавиться от наиболее активной части общества, способной организовать массовые волнения.

