«Царь зверей не защищен от гиен»: ВСУ убили льва в Васильевском зоопарке

«Царь зверей не защищен от гиен»: ВСУ убили льва в Васильевском зоопарке Рогов сообщил о смерти раненного при атаке ВСУ на Васильевку льва

Лев, получивший ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный зоопарк в Васильевке, умер, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Шансы на выживание животного, по его словам, были изначально крайне малы.

Инцидент произошел в Васильевском районе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий уже отмечал, что украинские военные атаковали территорию зоопарка с использованием дронов. В результате ударов была разрушена часть вольеров, а один из львов пострадал от осколочных ранений.

К сожалению, раненый лев умер. Шансов выжить у него было крайне мало. От бандеровских гиен Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. — ред. NEWS.ru) не защищен даже царь зверей — лев, — сказал Рогов.

В настоящее время проводится оценка масштабов разрушений на территории зоопарка и подсчет причиненного ущерба. Дальнейшей информации о судьбе других животных, которые могли пострадать в результате обстрела, пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Все сбитые дроны были самолетного типа.