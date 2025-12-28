Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 14:59

Сломаны позвоночник, лапы, хвост: что грозит искалечившим львенка в Москве?

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блогер из «Москва-Сити» отдал искалеченного львенка волонтерам, и теперь им занимается прокуратура. Что случилось, где он взял дикое животное, известно ли имя блогера?

Что случилось с маленькой львицей в Москве, как ее нашли

Прокуратура Москвы сообщила, что проводит проверку после изъятия маленького львенка у блогера из «Москва-Сити». Выясняется, как и при каких обстоятельствах львица получила тяжелые травмы.

«В ночь на 25 декабря текущего года столичный блогер, ранее разместивший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяца в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно, вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания», — сообщили в прокуратуре.

Детеныши львов остаются при матери и кормятся материнским молоком до шести-семи месяцев. Мясо в их рационе появляется не ранее чем с трех месяцев. Чем питалась крошечная львица у блогера, неизвестно. Состояние детеныша вызывает серьезные опасения у специалистов.

«Малышка-львица с поломанной спиной жива, получает огромную терапию, чтобы буквально не сходить с ума от боли <…>. Совсем хрупкие кости, которые почти полностью прозрачны», — рассказали в парке «Земля прайда».

Пользователи Telegram в комментариях резко осудили блогера, который мог довести до такого состояния маленького львенка. Его призвали наказать.

«Двухмесячный малыш, который должен еще на мамкиной титьке быть. Самый страшный зверь — это человек. Бизнес, ничего личного», — написала Анастасия Петрова.

«За просмотры готовы на все», — возмущается Изя Соломонович.

Крупные представители семейства кошачьих, купленные в качестве «объекта роскоши», часто попадают в СМИ и сводки правоохранительных органов.

Так, в июле 2025 года сотрудники полиции изъяли льва и львенка, которые жили в частном доме в Москве и использовалась для фотосессий. Животные были изъяты и переданы в Московский зоопарк. Затем, в августе, полиция изъяла у жителя Дагестана краснокнижных льва и тигра, которых он держал как «домашних питомцев». В конце декабря Роспотребнадзор обратился в полицию после появления видео со львенком в груминг-салоне в Санкт-Петербурге: детенышу льва на кадрах не более 1,5–2 месяцев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто хозяин искалеченного львенка, чем занимается этот блогер

Starhit пишет, что блогера, который демонстрировал маленькую львицу в своих видео, зовут Дмитрий Котов. Ему 22 года, он позиционирует себя как «богача, который всего добился сам».

«Долларовый миллионер в 22 года. Автопарк на $500 тыс. Живу со львом в „Сити“», — пишет Котов на своей странице.

Содержание его блога составляют панорамы из роскошных апартаментов в «Москва-Сити» и фото на фоне брендовых машин. Первые кадры со львенком датированы 25 ноября. Котов рассказал СМИ, что «просто купил животное по объявлению». Он подчеркнул, что подобных объявлений о продаже диких и редких животных много, и он не считал, что совершал что-то противозаконное.

С сентября 2025 года в России действует запрет на домашнее содержание 121 вида диких животных, в том числе львов. В прокуратуре указали, что Дмитрию Котову грозят уголовные статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение и содержание особо ценных диких животных) и 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

