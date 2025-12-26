Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:12

Росприроднадзор заинтересовался видео со львом в груминг-студии Петербурга

Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львом в салоне Петербурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Росприроднадзор обратился в правоохранительные органы после видео со львенком в груминг-салоне Санкт-Петербурга в социальных сетях, пишет Мойка78 со ссылкой на ведомство. Специалисты намерены установить владельца животного.

По оценке экспертов, на кадрах изображен детеныш льва в возрасте около 1,5–2 месяцев. Его могли преждевременно отлучить от матери. В этом возрасте животному необходимы особый уход и постоянный ветеринарный контроль — без этого высока вероятность развития тяжелых заболеваний.

По предварительным данным, хозяин принес львенка по кличке Хасан в салон для стрижки когтей. Росприроднадзор намерен проверить законность содержания животного и условия его жизни. Уточняется, что львы включены в перечень зверей, которых запрещено содержать частным лицам в домашних условиях.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала повысить штрафы за жестокое обращение с животными. Она напомнила, что животное не является вещью и от него нельзя просто избавиться даже в случаях, когда содержание питомца становится неудобным.

Росприроднадзор
Санкт-Петербург
животные
львы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.