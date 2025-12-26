Росприроднадзор заинтересовался видео со львом в груминг-студии Петербурга Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львом в салоне Петербурга

Росприроднадзор обратился в правоохранительные органы после видео со львенком в груминг-салоне Санкт-Петербурга в социальных сетях, пишет Мойка78 со ссылкой на ведомство. Специалисты намерены установить владельца животного.

По оценке экспертов, на кадрах изображен детеныш льва в возрасте около 1,5–2 месяцев. Его могли преждевременно отлучить от матери. В этом возрасте животному необходимы особый уход и постоянный ветеринарный контроль — без этого высока вероятность развития тяжелых заболеваний.

По предварительным данным, хозяин принес львенка по кличке Хасан в салон для стрижки когтей. Росприроднадзор намерен проверить законность содержания животного и условия его жизни. Уточняется, что львы включены в перечень зверей, которых запрещено содержать частным лицам в домашних условиях.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала повысить штрафы за жестокое обращение с животными. Она напомнила, что животное не является вещью и от него нельзя просто избавиться даже в случаях, когда содержание питомца становится неудобным.