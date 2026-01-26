Личный пирс Пугачевой обещали снести через месяц

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:47

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Личная пристань певицы Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище в подмосковном Солнечногорске может быть снесена в течение месяца, пишет Telegram-канал Mash. Основанием для этого решения стало выявление как минимум пяти нарушений при строительстве объекта. Росприроднадзор уже направил певице официальное предостережение.

Проверка ведомства показала, что пирс не был зарегистрирован в установленном порядке. У него отсутствуют необходимые сертификаты безопасности, он не состоит на учете в Ростехнадзоре и не имеет аккредитации для швартовки судов.

Пугачевой дали месяц на самостоятельный демонтаж сооружения. Если этого не произойдет, ей грозят крупные штрафы за незаконное использование водоема, которое продолжалось около трех лет. После этого природоохранная прокуратура может подать в суд, что приведет к принудительному сносу пирса. Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба. Если экспертиза докажет факт загрязнения воды или гибели рыбы, сумма штрафа может достигнуть нескольких миллионов рублей.

Ранее певица Виктория Цыганова заявила, что возвращение на родину Пугачевой может нанести серьезный удар по общественной морали. По ее словам, с самого начала специальной военной операции Примадонна превратилась в «олицетворение самого предательского пласта населения». Цыганова напомнила, что Пугачева покинула Россию и уехала в Израиль. Оттуда, как утверждает певица, она «поливала родину грязью».

