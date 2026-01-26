Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:03

В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика

Химик Платонов: в подмосковных водоемах низкое содержание микропластика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В подмосковных водоемах выявили низкое содержание микропластика, рассказал «Радио 1» директор по науке фонда «Без рек как без рук», кандидат химических наук Максим Платонов. В некоторых местах следов микропластика не обнаружено.

С химической точки зрения он безопасен. То есть это не является каким-то веществом, которое непосредственно вступает во взаимодействие с нашим организмом, — объяснил Платонов.

Химик отметил, что загрязнения водоемов могут быть значительными даже при низкой концентрации частиц. По его словам, на некоторых объектах необходимо улучшить работу очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что несоответствия гигиеническим нормативам рыбы и рыбной продукции, добытой в Черном море, не выявлено. Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора провели 1,6 тысячи исследований.

