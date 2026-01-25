Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 11:07

Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе

Кипяток хлынул в озеро с черепахами из-за прорыва трубы во Владивостоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во Владивостоке в жилом доме №11 на улице Сафонова лопнула труба горячего водоснабжения, из-за чего началось затопление подвала, включая расположенные там электрощитовые, также горячая вода попала в местный водоем с черепахами, сообщает региональная прокуратура. Ведомство заявило о начале проверки.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства и собственника управляющей организации, а также своевременности принятия мер органами жилищного надзора, — сказали в ведомстве.

В свое время в Санкт-Петербурге на 5-й Советской улице автомобиль провалился под асфальт на проезжей части. Несколькими часами ранее на этом же месте произошел прорыв труб горячего водоснабжения, что привело к сильному задымлению и ухудшению видимости на дороге. Машина наполовину погрузилась в образовавшуюся яму, заполненную водой.

До этого на Багратионовском проезде в Москве были полностью затоплены восемь складских офисов с техникой Apple. Предварительная оценка ущерба превышает 30 млн рублей. Причиной затопления стал прорыв трубы на седьмом этаже здания. В этом помещении было разбито окно. После починки, включения отопления и подачи давления трубу вырвало. Попытка рабочих остановить поток воды с помощью изоленты не увенчалась успехом.

черепахи
водоемы
прорывы
трубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.