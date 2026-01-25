Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе Кипяток хлынул в озеро с черепахами из-за прорыва трубы во Владивостоке

Во Владивостоке в жилом доме №11 на улице Сафонова лопнула труба горячего водоснабжения, из-за чего началось затопление подвала, включая расположенные там электрощитовые, также горячая вода попала в местный водоем с черепахами, сообщает региональная прокуратура. Ведомство заявило о начале проверки.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства и собственника управляющей организации, а также своевременности принятия мер органами жилищного надзора, — сказали в ведомстве.

В свое время в Санкт-Петербурге на 5-й Советской улице автомобиль провалился под асфальт на проезжей части. Несколькими часами ранее на этом же месте произошел прорыв труб горячего водоснабжения, что привело к сильному задымлению и ухудшению видимости на дороге. Машина наполовину погрузилась в образовавшуюся яму, заполненную водой.

До этого на Багратионовском проезде в Москве были полностью затоплены восемь складских офисов с техникой Apple. Предварительная оценка ущерба превышает 30 млн рублей. Причиной затопления стал прорыв трубы на седьмом этаже здания. В этом помещении было разбито окно. После починки, включения отопления и подачи давления трубу вырвало. Попытка рабочих остановить поток воды с помощью изоленты не увенчалась успехом.