Подборка самых необычных праздников в России и во всем мире

Если вам кажется, что в официальном календаре недостаточно поводов для праздника, то предлагаем вам подборку необычных праздников со всего мира практически на каждый день. Выбирайте, что нравится, и отмечайте!

Необычные праздники, связанные с временами года, погодой и природой

В календаре необычных праздников на каждый день немало дат, посвященных природе, погоде или так или иначе связанных с временами года. Некоторые из них вызывают удивление, другие умиляют. Тем не менее каждый из них можно отпраздновать.

Зима

22 января. Праздник температуры на градуснике.

25 января. Парад радостных снеговиков.

3 февраля. День благодарности резинкам на варежках.

12 февраля. Фестиваль новых тропинок и дорожек.

Весна

1 марта. Праздник ожидания тепла.

17 марта. Праздник встречи южного ветра.

3 апреля. Праздник записи хороших примет.

18 апреля. Праздник пляски в весеннем лесу.

7 мая. Парад открытых окон.

Лето

5 июня. День запуска солнечных зайчиков.

11 июня. День открытия новых звезд.

18 июня. День поисков четырехлистного клевера.

19 июня. Праздник наблюдения за облаками.

18 июля. День прогулок под дождем.

5 августа. Праздник любования горизонтом.

6 августа. День воробьиного дождя.

10 августа. День попутного ветра.

12 августа. Праздник рассвета.

24 августа. Фестиваль снов в стоге сена.

25 августа. День прыжков по деревьям.

Осень

10 сентября. Фестиваль осенних букетов.

29 сентября. Праздник осеннего сплина.

2 октября. Праздник запутанных следов в парке.

3 октября. День сбора каштанов.

7 октября. День теплой одежды.

8 октября. Праздник солнечных улыбок.

10 октября. День шуршащих листьев.

11 октября. Праздник осенних запахов.

13 октября. День засыпания растений.

15 октября. День собирания гербария.

16 октября. День встречи холодного ветра.

21 октября. Фестиваль ярких зонтов.

24 октября. День теплых носков.

26 октября. День уютных пледов.

27 октября. Парад осенних миражей.

7 ноября. Фестиваль рисунков на запотевшем стекле.

10 декабря. День наблюдений из окна.

22 декабря. Праздник наступления ночи.

23 декабря. Парад снежных ангелов.

Календарь необычных праздников на каждый день Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Календарь необычных праздников, связанных с животными, птицами и прочими питомцами

Самые приятные из необычных праздников связаны с животными. Все знают о Международном дне кошек, который отмечают 1 марта. Но мало кто вспоминает еще почти три десятка забавных праздников, посвященных собакам, котам, птицам, белкам и даже черепашкам.

10 января. Фестиваль танцев с пингвинами.

10 февраля. День созерцания птиц.

2 марта. День подсчета ворон.

8 марта. День легких крыльев.

9 марта. Всемирный день домашних насекомых.

20 марта. Парад весенних зайцев.

5 апреля. Фестиваль звона бубенцов на кошачьих ошейниках.

8 апреля. День прощания с зимней шкуркой.

11 апреля. Праздник трех драконов.

24 апреля. Праздник валяния на траве.

27 апреля. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром.

4 мая. День счастливых собак.

18 мая. День Розовой Пантеры.

4 июня. Праздник поклонения кошачьим богам.

21 июня. День, чтобы взять собаку на работу.

22 июня. День перемигивания с кошками.

9 июля. День веры в единорогов.

14 августа. День выгула черепах.

19 августа. Праздник превращения в бабочку.

23 августа. Парад полетов божьих коровок.

1 сентября. День поклонения рыжему коту.

5 сентября. День почесывания за ухом.

14 сентября. Ночь шорохов кошачьих лапок.

23 сентября. Парад чайных драконов.

30 сентября. День мурлыканья и потягивания.

5 октября. День пожеланий улетающим птицам.

23 октября. День нового хвоста.

31 октября. День встречи синиц с красной рябиной.

4 декабря. Фестиваль угощения белок и птиц кедровыми орешками.

6 декабря. Парад пушистых рыжих мыслей.

15 декабря. Ночь сна под лавкой.

16 декабря. Праздник всех лохматых.

18 декабря. Парад сворачивания в клубочек.

21 декабря. День пожимания лап.

28 декабря. День поиска северного оленя.

Необычные праздники в России Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Календарь необычных праздников на каждый день, связанных с психологическим здоровьем

Особое место в календаре необычных праздников на каждый день занимают даты, посвященные нашему психологическому здоровью. Как приятно иногда быть необязательным, поспать в транспорте, встретиться с друзьями или провести раскопки в сумочке! Все это помогает нам успокоиться, расслабиться, переключить внимание и в конечном итоге получить небольшой заряд сил, чтобы двигаться дальше.

12 января. Праздник посадки внутреннего дерева.

13 января. День осуществления мечты.

16 января. День копания в сумке.

18 января. Праздник предвкушения праздника.

21 января. День проветривания блокнотных записей.

26 января. День прогулки в неизвестном направлении.

29 января. Парад необязательных людей.

4 февраля. Фестиваль хорошего настроения.

5 февраля. День разукрашивания планов на будущее.

6 февраля. Парад мыслей.

9 февраля. День чтения в ванной.

17 февраля. День строительства воздушных замков.

24 февраля. Праздник поехавшей крыши.

25 февраля. День сна в метро.

3 марта. День ожидания чуда.

21 марта. Фестиваль песен на крыше.

28 марта. Парад грядущих перемен.

29 марта. День копания в себе.

20 апреля. День поиска смысла жизни.

8 мая. День шагов через ступеньку.

21 мая. Праздник музы.

25 мая. День поедания счастливых билетиков.

27 мая. Фестиваль рискованных решений.

12 июня. Гулянья с воздушным шариком.

15 июня. Парад мужских недостатков.

23 июня. День без обид.

25 июня. День улыбок прохожим.

27 июня. Фестиваль записанных случайных мыслей.

7 июля. День подсчета плиток на тротуаре.

14 июля. Праздник беспорядка.

31 июля. День перебирания любимых книжек.

3 августа. День комплиментов отражению в зеркале.

4 августа. Фестиваль качания на качелях.

16 августа. День чуда, сотворенного своими руками.

21 августа. Международный день без макияжа.

29 августа. Фестиваль гуляний по крышам.

8 сентября. Праздник посиделок на кухне.

9 сентября. День новых привычек.

12 сентября. День осознанности.

13 сентября. День позитивного мышления.

19 сентября. Праздник выгуливания настроения.

20 сентября. Фестиваль спонтанных чаепитий с друзьями.

24 сентября. День завершенных дел.

27 сентября. Фестиваль благодарностей миру.

4 октября. День ответов на немые вопросы.

6 октября. День раскачивания на люстре.

14 октября. День накопления жизненных сил.

17 сентября. Вечер посиделок при свечах.

19 октября. День написания письма в будущее.

1 ноября. Фестиваль гаданий на кофейной гуще.

3 ноября. День чужих тайн.

4 ноября. День заботы о себе.

5 ноября. День разглядывания старых фотографий.

11 ноября. Фестиваль отправки бумажных писем.

17 ноября. День знакомства с новым чаем.

20 ноября. День бесцельного катания на трамваях.

28 ноября. Фестиваль придумывания новых слов.

3 декабря. День утвердительных ответов.

7 декабря. Праздник любителей сна.

8 декабря. День абсолютного незнания.

24 декабря. Фестиваль рассматривания витрин.

29 декабря. День поиска забытых благодарностей.

Самые необычные праздники в году Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Необычные праздники в России

Россия — весьма самобытная страна, а потому у нас имеется несколько праздников, о которых не знают в других концах мира.

13 января. Старый Новый год.

2 февраля. День Ы.

10 февраля. День пельменя.

13 апреля. День русской селедки.

31 мая. День дырки от бублика.

15 июля. День русской лени.

3 сентября. Шуфутинов день.

11 сентября. День рождения граненого стакана.

21 сентября. День картофеля.

24 ноября. День угощения домового молоком.

