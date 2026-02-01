Подборка самых необычных праздников в России и во всем мире

Если вам кажется, что в официальном календаре недостаточно поводов для праздника, то предлагаем вам подборку необычных праздников со всего мира практически на каждый день. Выбирайте, что нравится, и отмечайте!
Необычные праздники, связанные с временами года, погодой и природой
В календаре необычных праздников на каждый день немало дат, посвященных природе, погоде или так или иначе связанных с временами года. Некоторые из них вызывают удивление, другие умиляют. Тем не менее каждый из них можно отпраздновать.
Зима
- 22 января. Праздник температуры на градуснике.
- 25 января. Парад радостных снеговиков.
- 3 февраля. День благодарности резинкам на варежках.
- 12 февраля. Фестиваль новых тропинок и дорожек.
Весна
- 1 марта. Праздник ожидания тепла.
- 17 марта. Праздник встречи южного ветра.
- 3 апреля. Праздник записи хороших примет.
- 18 апреля. Праздник пляски в весеннем лесу.
- 7 мая. Парад открытых окон.
Лето
- 5 июня. День запуска солнечных зайчиков.
- 11 июня. День открытия новых звезд.
- 18 июня. День поисков четырехлистного клевера.
- 19 июня. Праздник наблюдения за облаками.
- 18 июля. День прогулок под дождем.
- 5 августа. Праздник любования горизонтом.
- 6 августа. День воробьиного дождя.
- 10 августа. День попутного ветра.
- 12 августа. Праздник рассвета.
- 24 августа. Фестиваль снов в стоге сена.
- 25 августа. День прыжков по деревьям.
Осень
- 10 сентября. Фестиваль осенних букетов.
- 29 сентября. Праздник осеннего сплина.
- 2 октября. Праздник запутанных следов в парке.
- 3 октября. День сбора каштанов.
- 7 октября. День теплой одежды.
- 8 октября. Праздник солнечных улыбок.
- 10 октября. День шуршащих листьев.
- 11 октября. Праздник осенних запахов.
- 13 октября. День засыпания растений.
- 15 октября. День собирания гербария.
- 16 октября. День встречи холодного ветра.
- 21 октября. Фестиваль ярких зонтов.
- 24 октября. День теплых носков.
- 26 октября. День уютных пледов.
- 27 октября. Парад осенних миражей.
- 7 ноября. Фестиваль рисунков на запотевшем стекле.
Зима
- 10 декабря. День наблюдений из окна.
- 22 декабря. Праздник наступления ночи.
- 23 декабря. Парад снежных ангелов.
Календарь необычных праздников, связанных с животными, птицами и прочими питомцами
Самые приятные из необычных праздников связаны с животными. Все знают о Международном дне кошек, который отмечают 1 марта. Но мало кто вспоминает еще почти три десятка забавных праздников, посвященных собакам, котам, птицам, белкам и даже черепашкам.
Зима
- 10 января. Фестиваль танцев с пингвинами.
- 10 февраля. День созерцания птиц.
Весна
- 2 марта. День подсчета ворон.
- 8 марта. День легких крыльев.
- 9 марта. Всемирный день домашних насекомых.
- 20 марта. Парад весенних зайцев.
- 5 апреля. Фестиваль звона бубенцов на кошачьих ошейниках.
- 8 апреля. День прощания с зимней шкуркой.
- 11 апреля. Праздник трех драконов.
- 24 апреля. Праздник валяния на траве.
- 27 апреля. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром.
- 4 мая. День счастливых собак.
- 18 мая. День Розовой Пантеры.
Лето
- 4 июня. Праздник поклонения кошачьим богам.
- 21 июня. День, чтобы взять собаку на работу.
- 22 июня. День перемигивания с кошками.
- 9 июля. День веры в единорогов.
- 14 августа. День выгула черепах.
- 19 августа. Праздник превращения в бабочку.
- 23 августа. Парад полетов божьих коровок.
Осень
- 1 сентября. День поклонения рыжему коту.
- 5 сентября. День почесывания за ухом.
- 14 сентября. Ночь шорохов кошачьих лапок.
- 23 сентября. Парад чайных драконов.
- 30 сентября. День мурлыканья и потягивания.
- 5 октября. День пожеланий улетающим птицам.
- 23 октября. День нового хвоста.
- 31 октября. День встречи синиц с красной рябиной.
Зима
- 4 декабря. Фестиваль угощения белок и птиц кедровыми орешками.
- 6 декабря. Парад пушистых рыжих мыслей.
- 15 декабря. Ночь сна под лавкой.
- 16 декабря. Праздник всех лохматых.
- 18 декабря. Парад сворачивания в клубочек.
- 21 декабря. День пожимания лап.
- 28 декабря. День поиска северного оленя.
Календарь необычных праздников на каждый день, связанных с психологическим здоровьем
Особое место в календаре необычных праздников на каждый день занимают даты, посвященные нашему психологическому здоровью. Как приятно иногда быть необязательным, поспать в транспорте, встретиться с друзьями или провести раскопки в сумочке! Все это помогает нам успокоиться, расслабиться, переключить внимание и в конечном итоге получить небольшой заряд сил, чтобы двигаться дальше.
Зима
- 12 января. Праздник посадки внутреннего дерева.
- 13 января. День осуществления мечты.
- 16 января. День копания в сумке.
- 18 января. Праздник предвкушения праздника.
- 21 января. День проветривания блокнотных записей.
- 26 января. День прогулки в неизвестном направлении.
- 29 января. Парад необязательных людей.
- 4 февраля. Фестиваль хорошего настроения.
- 5 февраля. День разукрашивания планов на будущее.
- 6 февраля. Парад мыслей.
- 9 февраля. День чтения в ванной.
- 17 февраля. День строительства воздушных замков.
- 24 февраля. Праздник поехавшей крыши.
- 25 февраля. День сна в метро.
Весна
- 3 марта. День ожидания чуда.
- 21 марта. Фестиваль песен на крыше.
- 28 марта. Парад грядущих перемен.
- 29 марта. День копания в себе.
- 20 апреля. День поиска смысла жизни.
- 8 мая. День шагов через ступеньку.
- 21 мая. Праздник музы.
- 25 мая. День поедания счастливых билетиков.
- 27 мая. Фестиваль рискованных решений.
Лето
- 12 июня. Гулянья с воздушным шариком.
- 15 июня. Парад мужских недостатков.
- 23 июня. День без обид.
- 25 июня. День улыбок прохожим.
- 27 июня. Фестиваль записанных случайных мыслей.
- 7 июля. День подсчета плиток на тротуаре.
- 14 июля. Праздник беспорядка.
- 31 июля. День перебирания любимых книжек.
- 3 августа. День комплиментов отражению в зеркале.
- 4 августа. Фестиваль качания на качелях.
- 16 августа. День чуда, сотворенного своими руками.
- 21 августа. Международный день без макияжа.
- 29 августа. Фестиваль гуляний по крышам.
Осень
- 8 сентября. Праздник посиделок на кухне.
- 9 сентября. День новых привычек.
- 12 сентября. День осознанности.
- 13 сентября. День позитивного мышления.
- 19 сентября. Праздник выгуливания настроения.
- 20 сентября. Фестиваль спонтанных чаепитий с друзьями.
- 24 сентября. День завершенных дел.
- 27 сентября. Фестиваль благодарностей миру.
- 4 октября. День ответов на немые вопросы.
- 6 октября. День раскачивания на люстре.
- 14 октября. День накопления жизненных сил.
- 17 сентября. Вечер посиделок при свечах.
- 19 октября. День написания письма в будущее.
- 1 ноября. Фестиваль гаданий на кофейной гуще.
- 3 ноября. День чужих тайн.
- 4 ноября. День заботы о себе.
- 5 ноября. День разглядывания старых фотографий.
- 11 ноября. Фестиваль отправки бумажных писем.
- 17 ноября. День знакомства с новым чаем.
- 20 ноября. День бесцельного катания на трамваях.
- 28 ноября. Фестиваль придумывания новых слов.
Зима
- 3 декабря. День утвердительных ответов.
- 7 декабря. Праздник любителей сна.
- 8 декабря. День абсолютного незнания.
- 24 декабря. Фестиваль рассматривания витрин.
- 29 декабря. День поиска забытых благодарностей.
Необычные праздники в России
Россия — весьма самобытная страна, а потому у нас имеется несколько праздников, о которых не знают в других концах мира.
- 13 января. Старый Новый год.
- 2 февраля. День Ы.
- 10 февраля. День пельменя.
- 13 апреля. День русской селедки.
- 31 мая. День дырки от бублика.
- 15 июля. День русской лени.
- 3 сентября. Шуфутинов день.
- 11 сентября. День рождения граненого стакана.
- 21 сентября. День картофеля.
- 24 ноября. День угощения домового молоком.
