01 февраля 2026 в 19:20

Подборка самых необычных праздников в России и во всем мире

Если у вас мало поводов для веселья, то предлагаем отметить самые необычные праздники в календаре

Необычные праздники Необычные праздники Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru
Если вам кажется, что в официальном календаре недостаточно поводов для праздника, то предлагаем вам подборку необычных праздников со всего мира практически на каждый день. Выбирайте, что нравится, и отмечайте!

Необычные праздники, связанные с временами года, погодой и природой

В календаре необычных праздников на каждый день немало дат, посвященных природе, погоде или так или иначе связанных с временами года. Некоторые из них вызывают удивление, другие умиляют. Тем не менее каждый из них можно отпраздновать.

Зима

  • 22 января. Праздник температуры на градуснике.
  • 25 января. Парад радостных снеговиков.
  • 3 февраля. День благодарности резинкам на варежках.
  • 12 февраля. Фестиваль новых тропинок и дорожек.

Весна

  • 1 марта. Праздник ожидания тепла.
  • 17 марта. Праздник встречи южного ветра.
  • 3 апреля. Праздник записи хороших примет.
  • 18 апреля. Праздник пляски в весеннем лесу.
  • 7 мая. Парад открытых окон.

Лето

  • 5 июня. День запуска солнечных зайчиков.
  • 11 июня. День открытия новых звезд.
  • 18 июня. День поисков четырехлистного клевера.
  • 19 июня. Праздник наблюдения за облаками.
  • 18 июля. День прогулок под дождем.
  • 5 августа. Праздник любования горизонтом.
  • 6 августа. День воробьиного дождя.
  • 10 августа. День попутного ветра.
  • 12 августа. Праздник рассвета.
  • 24 августа. Фестиваль снов в стоге сена.
  • 25 августа. День прыжков по деревьям.

Осень

  • 10 сентября. Фестиваль осенних букетов.
  • 29 сентября. Праздник осеннего сплина.
  • 2 октября. Праздник запутанных следов в парке.
  • 3 октября. День сбора каштанов.
  • 7 октября. День теплой одежды.
  • 8 октября. Праздник солнечных улыбок.
  • 10 октября. День шуршащих листьев.
  • 11 октября. Праздник осенних запахов.
  • 13 октября. День засыпания растений.
  • 15 октября. День собирания гербария.
  • 16 октября. День встречи холодного ветра.
  • 21 октября. Фестиваль ярких зонтов.
  • 24 октября. День теплых носков.
  • 26 октября. День уютных пледов.
  • 27 октября. Парад осенних миражей.
  • 7 ноября. Фестиваль рисунков на запотевшем стекле.

Зима

  • 10 декабря. День наблюдений из окна.
  • 22 декабря. Праздник наступления ночи.
  • 23 декабря. Парад снежных ангелов.

Календарь необычных праздников на каждый день Календарь необычных праздников на каждый день Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Календарь необычных праздников, связанных с животными, птицами и прочими питомцами

Самые приятные из необычных праздников связаны с животными. Все знают о Международном дне кошек, который отмечают 1 марта. Но мало кто вспоминает еще почти три десятка забавных праздников, посвященных собакам, котам, птицам, белкам и даже черепашкам.

Зима

  • 10 января. Фестиваль танцев с пингвинами.
  • 10 февраля. День созерцания птиц.

Весна

  • 2 марта. День подсчета ворон.
  • 8 марта. День легких крыльев.
  • 9 марта. Всемирный день домашних насекомых.
  • 20 марта. Парад весенних зайцев.
  • 5 апреля. Фестиваль звона бубенцов на кошачьих ошейниках.
  • 8 апреля. День прощания с зимней шкуркой.
  • 11 апреля. Праздник трех драконов.
  • 24 апреля. Праздник валяния на траве.
  • 27 апреля. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром.
  • 4 мая. День счастливых собак.
  • 18 мая. День Розовой Пантеры.

Лето

  • 4 июня. Праздник поклонения кошачьим богам.
  • 21 июня. День, чтобы взять собаку на работу.
  • 22 июня. День перемигивания с кошками.
  • 9 июля. День веры в единорогов.
  • 14 августа. День выгула черепах.
  • 19 августа. Праздник превращения в бабочку.
  • 23 августа. Парад полетов божьих коровок.

Осень

  • 1 сентября. День поклонения рыжему коту.
  • 5 сентября. День почесывания за ухом.
  • 14 сентября. Ночь шорохов кошачьих лапок.
  • 23 сентября. Парад чайных драконов.
  • 30 сентября. День мурлыканья и потягивания.
  • 5 октября. День пожеланий улетающим птицам.
  • 23 октября. День нового хвоста.
  • 31 октября. День встречи синиц с красной рябиной.

Зима

  • 4 декабря. Фестиваль угощения белок и птиц кедровыми орешками.
  • 6 декабря. Парад пушистых рыжих мыслей.
  • 15 декабря. Ночь сна под лавкой.
  • 16 декабря. Праздник всех лохматых.
  • 18 декабря. Парад сворачивания в клубочек.
  • 21 декабря. День пожимания лап.
  • 28 декабря. День поиска северного оленя.

Необычные праздники в России Необычные праздники в России Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Календарь необычных праздников на каждый день, связанных с психологическим здоровьем

Особое место в календаре необычных праздников на каждый день занимают даты, посвященные нашему психологическому здоровью. Как приятно иногда быть необязательным, поспать в транспорте, встретиться с друзьями или провести раскопки в сумочке! Все это помогает нам успокоиться, расслабиться, переключить внимание и в конечном итоге получить небольшой заряд сил, чтобы двигаться дальше.

Зима

  • 12 января. Праздник посадки внутреннего дерева.
  • 13 января. День осуществления мечты.
  • 16 января. День копания в сумке.
  • 18 января. Праздник предвкушения праздника.
  • 21 января. День проветривания блокнотных записей.
  • 26 января. День прогулки в неизвестном направлении.
  • 29 января. Парад необязательных людей.
  • 4 февраля. Фестиваль хорошего настроения.
  • 5 февраля. День разукрашивания планов на будущее.
  • 6 февраля. Парад мыслей.
  • 9 февраля. День чтения в ванной.
  • 17 февраля. День строительства воздушных замков.
  • 24 февраля. Праздник поехавшей крыши.
  • 25 февраля. День сна в метро.

Весна

  • 3 марта. День ожидания чуда.
  • 21 марта. Фестиваль песен на крыше.
  • 28 марта. Парад грядущих перемен.
  • 29 марта. День копания в себе.
  • 20 апреля. День поиска смысла жизни.
  • 8 мая. День шагов через ступеньку.
  • 21 мая. Праздник музы.
  • 25 мая. День поедания счастливых билетиков.
  • 27 мая. Фестиваль рискованных решений.

Лето

  • 12 июня. Гулянья с воздушным шариком.
  • 15 июня. Парад мужских недостатков.
  • 23 июня. День без обид.
  • 25 июня. День улыбок прохожим.
  • 27 июня. Фестиваль записанных случайных мыслей.
  • 7 июля. День подсчета плиток на тротуаре.
  • 14 июля. Праздник беспорядка.
  • 31 июля. День перебирания любимых книжек.
  • 3 августа. День комплиментов отражению в зеркале.
  • 4 августа. Фестиваль качания на качелях.
  • 16 августа. День чуда, сотворенного своими руками.
  • 21 августа. Международный день без макияжа.
  • 29 августа. Фестиваль гуляний по крышам.

Осень

  • 8 сентября. Праздник посиделок на кухне.
  • 9 сентября. День новых привычек.
  • 12 сентября. День осознанности.
  • 13 сентября. День позитивного мышления.
  • 19 сентября. Праздник выгуливания настроения.
  • 20 сентября. Фестиваль спонтанных чаепитий с друзьями.
  • 24 сентября. День завершенных дел.
  • 27 сентября. Фестиваль благодарностей миру.
  • 4 октября. День ответов на немые вопросы.
  • 6 октября. День раскачивания на люстре.
  • 14 октября. День накопления жизненных сил.
  • 17 сентября. Вечер посиделок при свечах.
  • 19 октября. День написания письма в будущее.
  • 1 ноября. Фестиваль гаданий на кофейной гуще.
  • 3 ноября. День чужих тайн.
  • 4 ноября. День заботы о себе.
  • 5 ноября. День разглядывания старых фотографий.
  • 11 ноября. Фестиваль отправки бумажных писем.
  • 17 ноября. День знакомства с новым чаем.
  • 20 ноября. День бесцельного катания на трамваях.
  • 28 ноября. Фестиваль придумывания новых слов.

Зима

  • 3 декабря. День утвердительных ответов.
  • 7 декабря. Праздник любителей сна.
  • 8 декабря. День абсолютного незнания.
  • 24 декабря. Фестиваль рассматривания витрин.
  • 29 декабря. День поиска забытых благодарностей.

Самые необычные праздники в году Самые необычные праздники в году Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Необычные праздники в России

Россия — весьма самобытная страна, а потому у нас имеется несколько праздников, о которых не знают в других концах мира.

  • 13 января. Старый Новый год.
  • 2 февраля. День Ы.
  • 10 февраля. День пельменя.
  • 13 апреля. День русской селедки.
  • 31 мая. День дырки от бублика.
  • 15 июля. День русской лени.
  • 3 сентября. Шуфутинов день.
  • 11 сентября. День рождения граненого стакана.
  • 21 сентября. День картофеля.
  • 24 ноября. День угощения домового молоком.

Ранее мы рассказывали, что непременно нужно посеять в феврале на рассаду.

зайцы
кошки
Новый год
праздники
психическое здоровье
собаки
черепахи
Екатерина Метелева
Е. Метелева
