Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 01:35

Приметы 27 сентября: к чему суетятся вороны и роют землю псы на Воздвижение

Приметы 27 сентября: к чему суетятся вороны и роют землю псы на Воздвижение Приметы 27 сентября: к чему суетятся вороны и роют землю псы на Воздвижение Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

27 сентября — день большого церковного праздника: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народной традиции этот день наполнен глубокой мудростью, тесно переплетающей духовные законы с наблюдениями за природой. Считалось, что на Воздвижение происходит последняя битва между светом и тьмой перед наступлением холодов, а крест как символ добра одерживает верх. Это время подведения итогов и внимательного отношения к знакам, которые подает окружающий мир, чтобы понять, какой будет грядущая зима и чего ждать в будущем году.

Погодные приметы на Крестовоздвижение

  • Северный ветер в этот день предвещал теплое лето в следующем году.

  • Если утром 27 сентября ударяли первые заморозки, это указывало на раннюю и суровую зиму.

  • Резкое похолодание по сравнению с днем накануне сулило скорый приход весны.

  • Тепло на праздник означало, что такая же погода продержится вплоть до Покрова (14 октября).

Приметы по поведению птиц и зверей 27 сентября

Приметы по поведению птиц и зверей 27 сентября Приметы по поведению птиц и зверей 27 сентября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Если воробьи и вороны казались вялыми, сидели нахохлившись, это верный знак приближающегося дождя.

  • Наблюдали и за птичьими стаями: если они беспокойно перелетали с места на место — ожидали сильных ветров.

  • А если птицы жались к человеческому жилью, это предвещало снег, туман или продолжительное ненастье.

  • Также люди следили за перелетными птицами: если все стаи к этому дню улетали на юг, это предсказывало скорые морозы.

  • Кошка, свернувшаяся клубком и прикрывающая лапкой мордочку, предупреждала о близком похолодании.

  • Если же мышеловка спала, растянувшись на спине, можно было ждать потепления.

  • Беспокойное поведение кота, когда он точит когти об пол или мебель, считалось предвестником дождя и ветра.

  • Собака, которая с усердием роет землю или катается по траве, также указывала на скорое ненастье.

К чему собака роет землю на Крестовоздвижение К чему собака роет землю на Крестовоздвижение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что запрещено делать на Воздвижение, по народным поверьям

  • Под строгим запретом находились любые начинания — новые дела, проекты или ремонт считались обреченными на провал.

  • Нельзя было ходить в лес, так как, по поверьям, в этот день активизируется нечистая сила, а змеи, готовящиеся к спячке, могут ужалить случайного путника.

  • Запрещалось давать деньги или вещи в долг, чтобы не понести финансовых убытков.

  • Следовало избегать ссор, ругани и тяжелого физического труда, включая уборку и рубку дров.

  • Шумные празднования и употребление скоромной пищи (мясо, рыба, молоко и яйца) также не приветствовались, так как день является постным в память о крестных страданиях Христа.

Что нужно сделать обязательно 27 сентября для привлечения удачи

  • Главными делами дня были посещение церковной службы и молитва о здоровье и благополучии семьи.

  • Дом следовало очистить и защитить с помощью освященной в храме свечи, ею крестили все углы в жилище.

  • На двери мелом или углем было принято рисовать кресты, которые, по поверьям, обретали особую защитную силу.

  • Обязательной традицией была заготовка капусты на зиму. Считалось, что капуста, приготовленная именно на Воздвижение, получается особенно вкусной и целебной.

Ранее мы поделились церковным календарем на 2025–2026 годы.

приметы
народные приметы
поверья
сентябрь
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.