Приметы 27 сентября: к чему суетятся вороны и роют землю псы на Воздвижение

Семья и жизнь

Приметы 27 сентября: к чему суетятся вороны и роют землю псы на Воздвижение

Приметы 27 сентября: к чему суетятся вороны и роют землю псы на Воздвижение

27 сентября — день большого церковного праздника: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народной традиции этот день наполнен глубокой мудростью, тесно переплетающей духовные законы с наблюдениями за природой. Считалось, что на Воздвижение происходит последняя битва между светом и тьмой перед наступлением холодов, а крест как символ добра одерживает верх. Это время подведения итогов и внимательного отношения к знакам, которые подает окружающий мир, чтобы понять, какой будет грядущая зима и чего ждать в будущем году.

Погодные приметы на Крестовоздвижение

Северный ветер в этот день предвещал теплое лето в следующем году.

Если утром 27 сентября ударяли первые заморозки, это указывало на раннюю и суровую зиму.

Резкое похолодание по сравнению с днем накануне сулило скорый приход весны.

Тепло на праздник означало, что такая же погода продержится вплоть до Покрова (14 октября).

Приметы по поведению птиц и зверей 27 сентября

Приметы по поведению птиц и зверей 27 сентября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если воробьи и вороны казались вялыми, сидели нахохлившись, это верный знак приближающегося дождя.

Наблюдали и за птичьими стаями: если они беспокойно перелетали с места на место — ожидали сильных ветров.

А если птицы жались к человеческому жилью, это предвещало снег, туман или продолжительное ненастье.

Также люди следили за перелетными птицами: если все стаи к этому дню улетали на юг, это предсказывало скорые морозы.

Кошка, свернувшаяся клубком и прикрывающая лапкой мордочку, предупреждала о близком похолодании.

Если же мышеловка спала, растянувшись на спине, можно было ждать потепления.

Беспокойное поведение кота, когда он точит когти об пол или мебель, считалось предвестником дождя и ветра.

Собака, которая с усердием роет землю или катается по траве, также указывала на скорое ненастье.

К чему собака роет землю на Крестовоздвижение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что запрещено делать на Воздвижение, по народным поверьям

Под строгим запретом находились любые начинания — новые дела, проекты или ремонт считались обреченными на провал.

Нельзя было ходить в лес, так как, по поверьям, в этот день активизируется нечистая сила, а змеи, готовящиеся к спячке, могут ужалить случайного путника.

Запрещалось давать деньги или вещи в долг, чтобы не понести финансовых убытков.

Следовало избегать ссор, ругани и тяжелого физического труда, включая уборку и рубку дров.

Шумные празднования и употребление скоромной пищи (мясо, рыба, молоко и яйца) также не приветствовались, так как день является постным в память о крестных страданиях Христа.

Что нужно сделать обязательно 27 сентября для привлечения удачи

Главными делами дня были посещение церковной службы и молитва о здоровье и благополучии семьи.

Дом следовало очистить и защитить с помощью освященной в храме свечи, ею крестили все углы в жилище.

На двери мелом или углем было принято рисовать кресты, которые, по поверьям, обретали особую защитную силу.

Обязательной традицией была заготовка капусты на зиму. Считалось, что капуста, приготовленная именно на Воздвижение, получается особенно вкусной и целебной.

Ранее мы поделились церковным календарем на 2025–2026 годы.