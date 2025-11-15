Россияне стали массово продавать счастливые билетики

Россияне активно продают так называемые счастливые билеты из общественного транспорта, причем стоимость отдельных экземпляров достигает 5000 рублей, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Некоторые продавцы предлагают покупателям целые коллекции таких билетов.

Цена за подборку может доходить до 100 тыс. рублей, хотя возможен и торг. Отдельно реализуются брелоки, сделанные из этих билетов. Их можно использовать для ключей.

Счастливым считается билет с шестизначным номером, где сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних. Согласно распространенному поверью, такой талон нужно съесть, чтобы загаданное желание исполнилось.

