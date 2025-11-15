Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россияне стали массово продавать счастливые билетики

В России появились объявления о продаже счастливых билетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне активно продают так называемые счастливые билеты из общественного транспорта, причем стоимость отдельных экземпляров достигает 5000 рублей, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Некоторые продавцы предлагают покупателям целые коллекции таких билетов.

Цена за подборку может доходить до 100 тыс. рублей, хотя возможен и торг. Отдельно реализуются брелоки, сделанные из этих билетов. Их можно использовать для ключей.

Счастливым считается билет с шестизначным номером, где сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних. Согласно распространенному поверью, такой талон нужно съесть, чтобы загаданное желание исполнилось.

Ранее сообщалось, что 15 ноября чтят память мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Этот день считался крайне важным для защиты амбаров и зерновых запасов от сырости и возможных пожаров. Существовало поверье, что святые способны удерживать огонь и ветер, помогая сохранить урожай до весны. На 15 ноября устанавливались строгие запреты, касавшиеся обращения с огнем и зерном.

