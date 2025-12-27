Жалобу задавившего младенца воронежца отклонили

Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу жителя Воронежской области, осужденного за смертельное ДТП на пляже. Речь идет об инциденте, в результате которого погиб десятимесячный младенец, следует из материалов суда.

Трагедия произошла 8 августа 2021 года на пляже у санатория имени Дзержинского под Воронежем. Автомобиль Ford Focus, в салоне которого остался двухлетний ребенок, пришел в движение и наехал на десятимесячного мальчика, находившегося на берегу с отцом. Пострадавший младенец скончался на месте. Водитель Максим Ряднов был признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии-поселения.

Осужденный обратился в Конституционный суд, оспаривая конституционность примененных в его деле норм Уголовного кодекса. Однако КС вынес отказное определение, указав, что оспариваемая статья УК РФ применяется в совокупности с Правилами дорожного движения.

Часть третья статьи 264 УК Российской Федерации сама по себе не может расцениваться как нарушающая права заявителя в обозначенном им аспекте, поскольку она <...> не позволяет привлекать к уголовной ответственности водителя транспортного средства без учета <...> всей совокупности обстоятельств, — указано в сообщении.

Суд подчеркнул, что в каждом случае необходимо устанавливать, какие именно требования ПДД нарушил водитель и каковы причинно-следственные связи. Таким образом, приговор в отношении Ряднова остается в силе.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Трехлетняя девочка погибла на месте в результате опрокидывания легкового автомобиля.