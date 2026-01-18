Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию

19 января — последний день, когда певица Лариса Долина сможет добровольно передать ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. В ином случае выселять артистку будут судебные приставы, кроме того, ей может грозить даже уголовный срок за неисполнение решения суда. Посадят ли певицу, если она вернется в РФ, выяснял NEWS.ru.

Как Долина съезжала из квартиры в Хамовниках

По информации СМИ и Telegram-каналов, Лариса Долина съезжала из квартиры девять дней. Все это время к ее дому подъезжали и уезжали грузовики. Вывозили картины, посуду, вещи. В тихом районе Хамовников постоянно дежурили журналисты и беспокоили местных жителей. На что они жаловались в соцсетях и просто ждали, когда это закончится.

Мечта соседей Долиной могла осуществиться еще 9 января. Тогда была назначена процедура передачи ключей Полине Лурье. Однако Лариса Александровна в назначенный час у дома не появилась. Выяснилось, что певица уехала на элитный курорт в Абу-Даби. Вместо нее пришел представитель с доверенностью, оформленную с ошибкой.

Когда эта новость появилась в СМИ, многие на форумах предположили, что это месть Ларисы Александровны покупательнице. Но такая стратегия может выйти боком.

Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко приступили к решительным действиям. Позже юрист сообщила прессе, что они не собираются все так оставлять, им пришлось обратиться к приставам для принудительного выселения Долиной. «Мы подали заявление в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом; ждем постановления о возбуждении исполнительного производства», — рассказала адвокат.

15 января на сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов) появилась строчка о начале исполнительного производства по делу. В пресс-службе московского главка структуры подтвердили этот факт. «В ГУ ФССП России по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной», — сообщили в ведомстве.

Грузчики у дома Ларисы Долиной Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Могут ли Долину посадить в тюрьму

Долина все еще отдыхает на курорте, если в ближайшее время не передаст ключи Лурье, то судебные приставы вправе перейти к принудительным мерам и выселить певицу.

«Процедура выглядит следующим образом. Судебный пристав выносит постановление о возбуждении исполнительного производства и предоставляет должнику срок для добровольного исполнения. Если и после этого требования не выполняются, то приставы получают право на принудительное выселение: с выходом по адресу, вскрытием помещения при необходимости, описью имущества и передачей квартиры законному владельцу. Передача ключей в таком случае происходит уже не через ответчика, а непосредственно через службу судебных приставов», — рассказала NEWS.ru адвокат Майя Шевцова.

По ее словам, приставы имеют право вскрыть замки и оставить дверь квартиры открытой для доступа полноправной хозяйки. Шевцова уверяет, что процедура выселения для известного человека такая же, как для любого другого гражданина. Затягивание исполнения решения суда лишь усугубляет последствия для должника — как с правовой, так и с репутационной точки зрения.

«Возможны административные штрафы за неисполнение требований судебного пристава. При систематическом уклонении и демонстративном игнорировании решения суда может быть поставлен вопрос и об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта», — объяснила Шевцова.

Наказание включает в себя: штраф до 50 000 рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, арест на три месяца или лишение свободы до одного года.

На фоне всех скандалов и поведения в отношении Лурье Долиной не везет на музыкальном фронте. Пользователи соцсетей пишут негативные комментарии не только в сторону Ларисы Александровны, но и организаторам мероприятий с ее участием. Концерты певицы отменяют, в ее академии начались проблемы, команда звезды боится остаться без работы.

