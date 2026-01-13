Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 20:45

Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Артистка Лариса Долина затягивает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье из-за «мелкой мести», считает певица Наталья Штурм. По ее мнению, коллега по цеху получила «лавину общественного осуждения», поэтому ей нечего терять, передает Super.ru.

Это демарш со стороны Ларисы Долиной. Мелкая месть, что не получилось по-«ее». Лариса Александровна умная женщина и прекрасно все понимает, — сказала Штурм.

Ранее активист Глеб Рыськов заявил, что не готов пожалеть Долину, так как она нарушает права других людей, хотя по закону все должны находиться в равном положении. Он добавил, что как верующий человек может только помолиться, чтобы жизнь артистки наладилась.

До этого стало известно, что Долина якобы столкнулась с отменой сольного концерта «Юбилей на бис». Билеты на шоу продавались около полугода, однако к концу декабря было реализовано лишь около 15% от общего числа мест. В связи с низким спросом продажи были приостановлены в январе. Сейчас организаторы, как утверждается, ищут новую дату для проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Лариса Долина
Наталья Штурм
квартиры
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли ситуацию в Киеве
Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок
Матвиенко оценила работу российских журналистов
Роковые ошибки Пугачевой: как Примадонна разрушила свою империю
Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога
Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку
Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии
Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов
Известная компания решила провести массовые кадровые чистки
Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА
За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше
Озвучена главная особенность российской ракеты «Буревестник»
Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.