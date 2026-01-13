Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести

Артистка Лариса Долина затягивает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье из-за «мелкой мести», считает певица Наталья Штурм. По ее мнению, коллега по цеху получила «лавину общественного осуждения», поэтому ей нечего терять, передает Super.ru.

Это демарш со стороны Ларисы Долиной. Мелкая месть, что не получилось по-«ее». Лариса Александровна умная женщина и прекрасно все понимает, — сказала Штурм.

Ранее активист Глеб Рыськов заявил, что не готов пожалеть Долину, так как она нарушает права других людей, хотя по закону все должны находиться в равном положении. Он добавил, что как верующий человек может только помолиться, чтобы жизнь артистки наладилась.

До этого стало известно, что Долина якобы столкнулась с отменой сольного концерта «Юбилей на бис». Билеты на шоу продавались около полугода, однако к концу декабря было реализовано лишь около 15% от общего числа мест. В связи с низким спросом продажи были приостановлены в январе. Сейчас организаторы, как утверждается, ищут новую дату для проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.