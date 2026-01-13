«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину

Активист Глеб Рыськов заявил NEWS.ru, что не готов пожалеть певицу Ларису Долину, так как она нарушает права других людей, хотя по закону все должны находиться в равном положении. Он добавил, что, как верующий человек, может только помолиться, чтобы жизнь артистки наладилась.
Когда человек что-то прихватывает, когда у него руки-загребуки, это неправильно, он не может нарушать ничьи права. Мы все по закону в равном положении. А ей (Долиной. — NEWS.ru) меня не жалко? Я человек верующий, могу помолиться за нее, чтобы у нее ситуация [с квартирой и репутацией] наладилась, — сказал Рыськов.
Ранее Рыськов рассказал, что природоохранная прокуратура проверяет жалобу о нарушении Долиной Водного кодекса при обустройстве участка в деревне Протасово. Претензия касается искусственного пруда в 230 квадратных метров рядом с ручьем, который находится в федеральной собственности.
До этого стало известно, что Долина удостоилась звания лауреата Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Церемония награждения пройдет в прямом эфире телеканала 17 января.