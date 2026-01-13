Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:29

«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину

Активист Рыськов: Долину не жалко, так как она нарушает права других

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Активист Глеб Рыськов заявил NEWS.ru, что не готов пожалеть певицу Ларису Долину, так как она нарушает права других людей, хотя по закону все должны находиться в равном положении. Он добавил, что, как верующий человек, может только помолиться, чтобы жизнь артистки наладилась.

Когда человек что-то прихватывает, когда у него руки-загребуки, это неправильно, он не может нарушать ничьи права. Мы все по закону в равном положении. А ей (Долиной. — NEWS.ru) меня не жалко? Я человек верующий, могу помолиться за нее, чтобы у нее ситуация [с квартирой и репутацией] наладилась, — сказал Рыськов.

Ранее Рыськов рассказал, что природоохранная прокуратура проверяет жалобу о нарушении Долиной Водного кодекса при обустройстве участка в деревне Протасово. Претензия касается искусственного пруда в 230 квадратных метров рядом с ручьем, который находится в федеральной собственности.

До этого стало известно, что Долина удостоилась звания лауреата Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Церемония награждения пройдет в прямом эфире телеканала 17 января.

