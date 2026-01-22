«Чихала на суд»: соседи объяснили, почему не сочувствуют Долиной Соседи Долиной заявили, что им не жаль проигнорировавшую решение суда певицу

Жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа заявили NEWS.ru, что их соседка, певица Лариса Долина, является непорядочным человеком, проигнорировавшим решение Верховного суда, и поэтому им не жаль певицу. По их мнению, Долина ведет себя с Полиной Лурье и окружающими высокомерно, потому что ей все легко дается.

Почему она так себя ведет? Да потому что все падает легко с неба. Суд постановил освободить квартиру, передать [ее Лурье], а она и на него чихала, улетела отдыхать. Мы жалеем порядочных людей, а таких — нет, — рассказали пенсионерки.

При этом образцом порядочности деревенские жительницы назвали другого своего известного соседа — хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. В 1990-х годах его предприятие «Микрохирургия глаза» получило землю в Московской области, было создано сельхозпредприятие «Протасово-МГ». Федоров развил хозяйственную деятельность, в ходе которой были построены молочный комбинат, завод питьевой воды, фабрика племенных лошадей, шампиньонная ферма и гостиница. Благодаря ему появился и коттеджный поселок Славино, где стоит загородный дом Долиной. Федоров погиб 2 июня 2000 года в автокатастрофе.

Ранее жительницы деревни Протасово рассказали NEWS.ru, как Долина отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, Долина повела себя высокомерно.