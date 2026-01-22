«Чихала на суд»: соседи объяснили, почему не сочувствуют Долиной

Жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа заявили NEWS.ru, что их соседка, певица Лариса Долина, является непорядочным человеком, проигнорировавшим решение Верховного суда, и поэтому им не жаль певицу. По их мнению, Долина ведет себя с Полиной Лурье и окружающими высокомерно, потому что ей все легко дается.
Почему она так себя ведет? Да потому что все падает легко с неба. Суд постановил освободить квартиру, передать [ее Лурье], а она и на него чихала, улетела отдыхать. Мы жалеем порядочных людей, а таких — нет, — рассказали пенсионерки.
При этом образцом порядочности деревенские жительницы назвали другого своего известного соседа — хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. В 1990-х годах его предприятие «Микрохирургия глаза» получило землю в Московской области, было создано сельхозпредприятие «Протасово-МГ». Федоров развил хозяйственную деятельность, в ходе которой были построены молочный комбинат, завод питьевой воды, фабрика племенных лошадей, шампиньонная ферма и гостиница. Благодаря ему появился и коттеджный поселок Славино, где стоит загородный дом Долиной. Федоров погиб 2 июня 2000 года в автокатастрофе.
Ранее жительницы деревни Протасово рассказали NEWS.ru, как Долина отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, Долина повела себя высокомерно.