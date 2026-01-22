Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 14:40

«Чихала на суд»: соседи объяснили, почему не сочувствуют Долиной

Соседи Долиной заявили, что им не жаль проигнорировавшую решение суда певицу

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа заявили NEWS.ru, что их соседка, певица Лариса Долина, является непорядочным человеком, проигнорировавшим решение Верховного суда, и поэтому им не жаль певицу. По их мнению, Долина ведет себя с Полиной Лурье и окружающими высокомерно, потому что ей все легко дается.

Почему она так себя ведет? Да потому что все падает легко с неба. Суд постановил освободить квартиру, передать [ее Лурье], а она и на него чихала, улетела отдыхать. Мы жалеем порядочных людей, а таких — нет, — рассказали пенсионерки.

При этом образцом порядочности деревенские жительницы назвали другого своего известного соседа — хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. В 1990-х годах его предприятие «Микрохирургия глаза» получило землю в Московской области, было создано сельхозпредприятие «Протасово-МГ». Федоров развил хозяйственную деятельность, в ходе которой были построены молочный комбинат, завод питьевой воды, фабрика племенных лошадей, шампиньонная ферма и гостиница. Благодаря ему появился и коттеджный поселок Славино, где стоит загородный дом Долиной. Федоров погиб 2 июня 2000 года в автокатастрофе.

Ранее жительницы деревни Протасово рассказали NEWS.ru, как Долина отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, Долина повела себя высокомерно.

Лариса Долина
соседи
суды
жалость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.