Мусор в подъезде — куда жаловаться на нечистоплотных соседей

Знакомая картина: выходишь из квартиры, а в подъезде стоит пакет с мусором. Вроде мелочь, но это неприятный запах, появление тараканов, поэтому недовольство нарастает с каждым днем. Хорошая новость — закон на вашей стороне, и терпеть это вовсе не обязательно.

Это незаконно: что говорит Госстрой

Норма п. 3.2.16 постановления Госстроя РФ № 170, принятого 27 сентября 2003 года, однозначна: лестничные площадки не склад. Бытовые вещи, инвентарь, оборудование и любые предметы повседневного обихода — всему этому на общей территории подъезда не место. Мусорные пакеты относятся именно к таким предметам, а значит, их появление на площадке — уже нарушение. Отдельно закон оговаривает: пути к пожарному оборудованию и входы на лестничные клетки должны оставаться свободными. Не по просьбе соседей, а по требованию нормативного акта.

Санитарные нормы тоже против мусора

Параллельно вступает в силу п. 133 СанПиН 2.1.3684-21: загрязнение и захламление лестничных клеток, межэтажных пролетов, подвалов и чердаков прямо противоречат санитарно-эпидемиологическим требованиям. Выходит, брошенный у соседской двери пакет с отходами нарушает сразу два нормативных акта — технические правила эксплуатации МКД и санитарные нормы. Тот, кто добивается чистоты в подъезде, опирается на букву закона, а не на личные предпочтения.

Хватит терпеть свинство соседа: мусор в подъезде — это нарушение Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какой штраф грозит нарушителю

За подобное пренебрежение общими правилами КоАП РФ предусматривает ответственность по нескольким статьям сразу — и суммы вполне способны отбить желание мусорить повторно:

ст. 8.2 КоАП РФ (ненадлежащее обращение с отходами) — от 2 до 3 тысяч рублей; при рецидиве в течение года сумма вырастает до 3–5 тысяч рублей;

ст. 6.4 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм) — от 500 рублей до 1 тысячи рублей ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) — от 5 до 15 тысяч рублей;

если обратиться одновременно в несколько надзорных ведомств, совокупные санкции для нарушителя могут достичь 19 тысяч рублей.

Мусор в подъезде — куда жаловаться

Вопрос с жалобой на мусор в подъезде решается несколькими путями, и выбор зависит от того, какого результата вы хотите добиться:

управляющая компания (УК) — первая инстанция, обязана зафиксировать нарушение, провести беседу с жильцом и принять меры по содержанию общего имущества;

Роспотребнадзор — реагирует на нарушение санитарных норм по ст. 6.4 КоАП, выписывает предупреждение или штраф;

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) — контролирует соблюдение правил эксплуатации жилищного фонда, в том числе постановления Госстроя №170;

МЧС (Госпожнадзор) — подключается, если мусор перекрывает пути эвакуации или доступ к пожарному оборудованию; штраф по этой статье самый серьезный.

Перед подачей жалобы обязательно зафиксируйте нарушение: сфотографируйте мешки с указанием даты и времени, по возможности запишите видео. Это станет доказательной базой при обращении в любое из ведомств.

Как не поссориться с соседом

Прежде чем писать жалобы, юристы советуют попробовать диалог — спокойно и без обвинений объяснить соседу, что мусор в подъезде нарушает общие санитарные нормы и создает неудобства для всех. Нередко люди просто не задумываются о последствиях. Если разговор не помог, тогда уже в дело вступают УК и надзорные органы. Главное, помнить: закон дает вам все инструменты, чтобы навести порядок, не выходя за рамки цивилизованного общения.