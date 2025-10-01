Мосгорсуд зафиксировал жалобу на посмертный приговор по делу Хачатуряна Жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна поступила в Мосгорсуд

В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на посмертный обвинительный приговор Михаилу Хачатуряну, признанному виновным в насилии над собственными дочерьми. Документ был подан родственниками убитого, пишет РИА Новости.

Материалы уголовного дела зарегистрированы в апелляционной инстанции, — говорится в сообщении.

Адвокаты требуют полной реабилитации Хачатуряна и признания его невиновным по всем пунктам обвинения. Бутырский районный суд Москвы уже вынес посмертное обвинительное решение по уголовному делу в отношении Хачатуряна, после чего производство было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

В ходе судебного разбирательства были установлены многочисленные факты преступных деяний, включая насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также изготовление и распространение порнографических материалов. Инцидент с убийством Хачатуряна его дочерьми в июле 2018 года вызвал широкий общественный резонанс и продолжал рассматриваться в различных судебных инстанциях.

