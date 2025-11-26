Грызня за наследство Жириновского: кому достались его квартира и деньги

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу племянниц Владимира Жириновского, которые судились с сыновьями политика Игорем Лебедевым и Олегом Жириновским из-за наследства. Какое имущество никак не поделят родственники покойного политика и почему суд принял такое решение — в материале NEWS.ru.

Что требовали племянницы Жириновского от его сыновей

Как сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов, родственницы Жириновского требовали признать недействительным договор пожизненной ренты (содержания с иждивением), заключенный в 2016 году между политиком и его сестрой Любовью, которая умерла через четыре года после подписания документа, и вернуть квартиру женщины в ее наследство.

Племянницы считают, что в момент заключения договора Любовь Жириновская не была способна осознавать свои действия. Ответчиками по иску выступают двое сыновей Жириновского — Олег Жириновский (Эйдельштейн) и Игорь Лебедев.

«Позиция истцов не нашла подтверждения в ходе судебного разбирательства, поэтому суд первой инстанции отказал им в удовлетворении заявленных требований. Апелляционная инстанция согласилась с решением суда первой инстанции», — сказано в сообщении.

Сколько детей и внуков у Жириновского

Владимир Жириновский был официально разведен с супругой Галиной Лебедевой, женщина даже не пришла на похороны политика. У него есть один законнорожденный сын и двое внебрачных детей, которых лидер ЛДПР никогда не скрывал.

Старший и единственный законный сын Жириновского Игорь родился 27 сентября 1972 года. Он взял фамилию матери, чтобы известность отца не мешала ему строить карьеру. Лебедев имеет кандидатскую и докторскую степени, с 1990-х он был помощником отца в Госдуме, позже долгое время занимал посты в партии ЛДПР, а потом и в правительстве, в 1999 году был избран депутатом Госдумы, а в 2011-м стал зампредом парламента. Он занимал этот пост до 2021 года, после чего сообщил о приостановке политической деятельности. СМИ связывали это решение с конфликтом с отцом, но Лебедев отрицал эти сведения.

В мае 2022 года СМИ писали, что сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество на Давид Александрович Гарсия. Это решение было якобы связано с его переездом на ПМЖ в Испанию, где у его семьи есть недвижимость и бизнес. Лебедев называл эти сведения «полной чушью». Игорь женат на Людмиле Лебедевой, у них трое сыновей, в том числе близнецы Александр и Сергей. Сейчас экс-депутат не ведет соцсети и не появляется на публике.

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Второй (внебрачный) сын Жириновского Олег родился 13 декабря 1986 года. Его мать — осетинка Жанна Газдарова, с которой лидер ЛДПР познакомился после официального развода с Галиной.

Изначально Олег носил фамилию матери, но затем сменил ее на Эйдельштейн в честь дедушки. Он окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России, после чего занимался бизнесом и строил политическую карьеру. В 2017 году был советником в Смоленской областной администрации и выдвигал свою кандидатуру на пост в североосетинском парламенте, но не прошел в него. Кроме того, Эйдельштейн был членом регионального отделения ЛДПР. С 2011 года он состоит в браке с Мадиной Батыровой, супруги воспитывают двух дочерей.

В августе 2023 года Эйдельштейн подал иск в суд с требованием признать его родственную связь с Жириновским. Спустя почти год его заявление было удовлетворено. В конце 2024 года он сменил фамилию на Жириновский.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко (до замужества — Петрова) родилась в 1983 году. Она также была внебрачным ребенком политика, но он дал ей свое отчество. Мать Анастасии — Татьяна Тезикова.

Женщина не вела публичную жизнь и рассказала о себе лишь после смерти отца. Она отметила, что всегда могла обратиться к нему за помощью. В 2010 году дочь Жириновского вышла замуж за госслужащего (с 2018 по 2022 год Аркадий Боцан-Харченко был вице-губернатором Владимирской области). У пары есть двое детей.

В октябре 2024 года стало известно, что дочь экс-главы ЛДПР займется сохранением наследия отца — именно она управляет благотворительным фондом имени Владимира Жириновского.

Как распределилось наследство Жириновского

Спор за наследство политика начался сразу после его смерти в 2022 году. По словам Олега Жириновского, все наследство экс-главы ЛДПР оценивалось в 3 млрд рублей.

«20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Я вступил в это наследство», — подчеркнул он.

По словам сына Жириновского, большая часть сбережений политика — 70% — отошла ЛДПР согласно завещанию. В документе отмечается, что этих средств хватит на две партийные предвыборные кампании. Наследник подчеркнул, что никто из детей не остался недовольным.

Еще 10% наследства политика достались учрежденному им в 1999 году Институту мировых цивилизаций (ИМЦ).

Церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Есть ли у племянниц Жириновского шанс вернуть наследство

Договор ренты предусмотрен Гражданским кодексом РФ и, как и любой договор, должен соблюдаться, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Александр Карабанов. Он подчеркнул, что при соблюдении всех формальностей и выполнении сторонами всех оговоренных условий у истиц практически нет шансов расторгнуть такой договор.

«Да, в практике бывают случаи, когда одна сторона договора, взяв на себя некие социальные обязательства перед владельцем квартиры, такие как обеспечение медицинским лечением, регулярная покупка продуктов, средств первой необходимости и другие, не выполняет такие условия. Тогда владелец квартиры в судебном порядке может расторгнуть данный договор», — пояснил он.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин, ссылаясь на судебную практику, пояснил в разговоре с NEWS.ru, что наследники получателя ренты имеют значительно меньше шансов успешно оспорить договор, если сам получатель ренты при жизни не сделал шагов по оспариванию.

«В деле Жириновского, как видно, апелляция отказала племянницам, что говорит либо о том, что договор признан действительным, либо об отсутствии оснований для его оспаривания по инстанциям. Решение суда выглядит вполне обоснованным: если договор был оформлен корректно, получающая сторона исполнила обязанности и нет доказательств существенного нарушения со стороны плательщика, то суд скорее откажет в признании недействительности», — отметил он.

При этом эксперт добавил, что по статистике случаи, когда суд удовлетворяет подобные иски, все же есть, хоть их и значительно меньше, чем отказов. Жорин подчеркнул, что если смотреть на статистику, то шансы у истиц небольшие, но все же не равны нулю.

