Россиянин попал в жуткую аварию на Бали в канун Нового года

На острове Флорес на Бали в канун Нового года россиянин ехал на байке и не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево, передает Telegram-канал SHOT. Пострадавшего срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, переломами лицевых костей, двусторонним гемотораксом и параличом позвоночника.

По информации канала, местным врачам не удалось оказать пациенту всю необходимую помощь, поэтому его срочно перевезли в больницу на острове Купанг. Благодаря усилиям неравнодушных граждан, на транспортировку было собрано около 800 тыс. рублей.

Мужчине необходима хирургическая помощь, его состояние медики оценивают как критическое. Чтобы улучшить его самочувствие, врачи активно ищут доноров крови. Кроме того, для его дальнейшей реабилитации требуется привлечение медсестер.

Близкие пострадавшего открыли новый сбор средств на эвакуацию с острова Бали для продолжения лечения. Стоимость всего лечения составит не менее 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 января в Таиланде произошло несколько дорожных аварий, в которых пострадали не менее 27 россиян. Наибольшее количество — 18 человек — зафиксировано на курортном острове Пхукет. Также есть пострадавшие в провинциях Сураттхани, Трат и Бангкок.