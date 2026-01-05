Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 14:17

Более 20 россиян пострадали в авариях в Таиланде с начала года

Не менее 27 россиян пострадали в ДТП в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Не менее 27 россиян пострадали в дорожных авариях в Таиланде в период с 1 по 5 января, передает ТАСС со ссылкой на таиландский Центр безопасности дорожного движения. Наибольшее количество пострадавших — 18 человек — зафиксировано на курортном острове Пхукет. Другие находятся в провинциях Сураттхани, Трат и Бангкок.

В период новогодних праздников, с 30 декабря по 5 января, в Таиланде произошло более 240 дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни более 240 человек. Среди погибших оказался один россиянин, который попал в аварию с участием мотоцикла в Паттайе 1 января.

Главными факторами ДТП являются превышение скоростного режима и агрессивное вождение. Примерно две трети всех происшествий произошли из-за этих нарушений. Примерно 70% аварий связаны с мотоциклами.

Ранее, 30 декабря, на железнодорожном участке между Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо в Перу произошло лобовое столкновение двух поездов. Один из машинистов погиб, более 40 человек получили травмы. Среди пострадавших оказались российские туристы, которые были заблокированы на месте происшествия. Они сообщили, что им не предоставили ни питание, ни жилье и все возникающие проблемы им пришлось решать самостоятельно.

Таиланд
ДТП
россияне
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро доставили на вертолете к зданию суда в Нью-Йорке
На Западе высказались о связи России с атакой США на Венесуэлу
«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Аморима
Путин потребовал навести порядок в группах продленного дня
В МО Молдавии потребовали избавиться от российских автоматов
Президент Колумбии пообещал Трампу встретить его с оружием
В России заблокировали продажу 22,5 млн бутылок популярного напитка
Путин выступил с важным поручением по «обелению» экономики
Путин поручил разработать меры для вовлеченного отцовства
Сырский отправил отца в клинику в Подмосковье: приедет ли сын на похороны?
Злоумышленники разбили окна в доме вице-президента США
Российские дроны блокируют подвоз резервов ВСУ в ДНР
Российского бизнесмена обвинили в растлении двух дочерей
«Серьезные проблемы»: Коц об освобождении села Грабовское
Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Алиханов рассказал, какие меры поддержки доступны российским брендам одежды
Россиян попросили не ездить в Венесуэлу
В ГД напомнили о пониженных страховых взносах для малого и среднего бизнеса
В Домодедово завершили аудиторскую проверку
В России конфисковали одну из самых дорогих иномарок
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.