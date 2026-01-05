Более 20 россиян пострадали в авариях в Таиланде с начала года

Не менее 27 россиян пострадали в дорожных авариях в Таиланде в период с 1 по 5 января, передает ТАСС со ссылкой на таиландский Центр безопасности дорожного движения. Наибольшее количество пострадавших — 18 человек — зафиксировано на курортном острове Пхукет. Другие находятся в провинциях Сураттхани, Трат и Бангкок.

В период новогодних праздников, с 30 декабря по 5 января, в Таиланде произошло более 240 дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни более 240 человек. Среди погибших оказался один россиянин, который попал в аварию с участием мотоцикла в Паттайе 1 января.

Главными факторами ДТП являются превышение скоростного режима и агрессивное вождение. Примерно две трети всех происшествий произошли из-за этих нарушений. Примерно 70% аварий связаны с мотоциклами.

Ранее, 30 декабря, на железнодорожном участке между Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо в Перу произошло лобовое столкновение двух поездов. Один из машинистов погиб, более 40 человек получили травмы. Среди пострадавших оказались российские туристы, которые были заблокированы на месте происшествия. Они сообщили, что им не предоставили ни питание, ни жилье и все возникающие проблемы им пришлось решать самостоятельно.