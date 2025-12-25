Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру Юрист Салкин: недействительность завещания может лишить права на квартиру

Признание завещания недействительным может лишить человека права на квартиру, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Кроме того, по его словам, существует риск остаться без имущества, если суд признает наследника недостойным.

Завещание не всегда гарантирует получение квартиры: прежде всего потому, что на день смерти имущество может уже не принадлежать наследодателю, и тогда в наследственную массу оно не входит. Если жилье приобреталось в браке, переживший супруг сначала выделяет свою супружескую долю, и завещанием ее «переписать» на третьих лиц нельзя — наследуется только доля умершего. Само завещание может быть признано недействительным, если нарушены форма или порядок удостоверения либо доказано, что завещатель не понимал значения своих действий, был под давлением, обманом или угрозой, — поделился Салкин.

Он также указал на то, что в силу вступает последнее по времени составленное завещание. По словам юриста, более поздний документ аннулирует предыдущие, что нередко становится причиной юридических споров.

Даже при наличии завещания закон защищает обязательную долю: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг или родители и иждивенцы могут получить часть наследства независимо от воли завещателя. Наконец, наследник может не получить квартиру, если не принял наследство в установленный срок, признан недостойным или утратил право по иным основаниям, установленным судом, — заключил Салкин.

Ранее юрист Олег Дубинин заявил, что согласно Гражданскому кодексу РФ к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители умершего. Внуки, по его словам, получают наследство по праву представления. Однако правозащитник указал, что если собственник составил завещание, то оно имеет приоритет перед наследованием по закону.