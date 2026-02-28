Названы суточные потери ВСУ на всех направлениях Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки на СВО составили около 1270 военных

На всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли около 1270 военнослужащих за сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что украинские бойцы погибают на всех направлениях фронта.

Наибольший урон противнику нанесла группировка «Центр», уничтожившая до 390 солдат. Группировка «Юг» ликвидировала до 205 военных, а «Восток» — около 265.

Группировки «Север» и «Запад» отчитались о потерях ВСУ в 195 и 175 человек соответственно. В зоне ответственности группировки «Днепр» уничтожено более 40 украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

До этого в Минобороны России сообщили, что до 30% военнослужащих ВСУ страдают от обморожений. Эвакуация пострадавших затрудняется из-за сложных погодных условий и проблем с логистикой. Тела украинских военных, найденные на бывших позициях, это подтверждают.

Кроме того, командир отделения с позывным Велес сообщил, что во время боев в селе Цветковом в Запорожской области командиры украинских формирований оставили своих солдат без снабжения. По его словам, военные просили помощи и подкрепления, но не получили их.