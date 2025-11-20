Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман

Заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман в 2025 году вернулся на экраны в качестве жюри шоу «Звезды». Что известно о карьере и личной жизни режиссера, почему в 2023 году он переехал в США?

Чем известен Гусман

Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку. В середине 60-х вместе с друзьями он основал бакинский клуб КВН и вскоре стал его лидером. Сборная Баку неоднократно становилась чемпионом СССР, а в 1970 году взяла Кубок «Чемпион чемпионов КВН».

Гусман окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино, с 1973 по 1988 год работал режиссером-постановщиком киностудии «Азербайджанфильм». Затем он окончательно переехал в Москву и устроился в Центральный дом кинематографистов, который возглавил в 2002 году.

Юлий Гусман является основателем и художественным руководителем первой Национальной премии Российской академии кинематографических искусств «Ника». С 1987 года артист оставался несменным членом жюри. По его словам, за все это время от проекта он не получил ни копейки.

«За 60 лет деятельности в КВН, из которых я с 1987 года без перерыва работал в жюри, мне никто копейки не предложил. Готов поклясться на Библии, Коране, Торе. Столько глупости и гадости написано про КВН. <…> Говорю как на духу: ни один человек мне не сказал: „Давай поставим эту оценку, а не ту“», — поделился он.

Юлий Гусман Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Что известно о личной жизни Гусмана

Юлий Гусман с 1976 года состоит в браке с преподавателем французского и русского языков Валиде Гусман.

В 1977 году у супругов родилась дочь Лола. Она получила юридическое образование и в 2008 году вышла замуж за представителя известной в Великобритании аристократической семьи Джеймса Рида Стюарта Бремнера. Живет в Нью-Йорке.

Что известно о переезде Гусмана в США

В августе 2023 года Юлий Гусман рассказал, что они с супругой переехали в Нью-Йорк к дочери.

«В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца. Моя дочь Лола вышла замуж за англичанина, стала известным юристом. Они давно живут в Нью-Йорке. У них двое детей, и я вместе с женой Валей живу у них», — объяснил телеведущий.

После переезда Гусман занялся своим здоровьем: похудел на 10 килограммов, проходил курс реабилитации после травмы — при падении у него треснул один из позвонков.

Основатель и художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Чем сейчас занимается Гусман

Юлий Гусман после переезда в США продолжил творческую деятельность в России. В частности, он снялся в фильме Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», премьера которого состоялась в октябре текущего года.

Также Гусман вернулся на экраны в качестве почетного члена жюри в шоу «Звезды» на НТВ.

«Я следил за первым сезоном шоу „Звезды“, смотрел все, что удавалось. В шоу очень много доброго и позитивного, а это самое главное. Я очень долго сидел в жюри КВН, наблюдал за новыми командами, которые тогда только начинали свой путь в юморе. Я очень скучал по этим ребятам, и вот, став членом жюри второго сезона „Звезд“, я снова увидел многих из них», — поделился он.

15 ноября Фонд капитального ремонта Москвы потребовал взыскать задолженность с Гусмана, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Согласно исковому заявлению, он должен заплатить 4,1 тысячи рублей.

