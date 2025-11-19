Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Снег с дождем и тепло до +5 градусов? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В декабре в Москве ожидаются частые осадки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на первый зимний месяц, ждать ли снега с дождем и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в декабре

По предварительным данным метеорологических сервисов, декабрь 2025 года в Москве будет типичным для зимнего сезона — с устойчивыми отрицательными температурами, частыми осадками и преимущественно пасмурной погодой.

Так, дневная температура на протяжении большей части декабря будет колебаться в диапазоне от −1 до −5 градусов, постепенно понижаясь к третьей декаде. Ночные показатели составят в среднем от −5 до −9 градусов, при этом в отдельные периоды, особенно ближе к середине месяца, возможно похолодание до −12–15 градусов. Атмосферное давление будет в основном в пределах нормы, около 745–750 мм ртутного столба, но в некоторые дни возможно его понижение.

В российской столице в декабре также ожидается около 14 дней с осадками, а их общее количество за месяц составит примерно 54 мм. Преобладающей будет облачная погода: по расчетам, на ясные дни придется не более двух дней за весь месяц. Ветер будет умеренным, преимущественно южного и юго-западного направлений, со средней скоростью 3–5 м/с, что в сочетании с повышенной влажностью усилит ощущение холода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявлял, что предстоящая зима в городе ожидается достаточно мягкой.

«В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий и несуровый. Средняя ночная температура воздуха в Москве — от −8 до −13 градусов, а дневная — от −2 до −7 градусов, но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — говорил он.

Таким образом, в Москве в декабре ожидается снег с дождем, но тепла до +5 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

По информации метеосервисов, последний день 2025 года, 31 декабря, будет пасмурным и снежным. Температура воздуха в течение дня составит от −5 градусов утром до −1 градуса днем, а к вечеру вновь начнет постепенно понижаться, достигнув к полуночи −8 градусов. Снег, который будет идти в первой половине дня, к вечеру ослабнет, но пасмурная погода сохранится. Атмосферное давление будет относительно низким, около 729–738 миллиметров ртутного столба, а ветер ожидается южный и юго-западный, умеренный, с порывами до 5–7 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первый день нового года, 1 января 2026-го, встретит москвичей и гостей города небольшими морозами: ночью температура продолжит опускаться и достигнет своего минимума к утру. Днем 1 января температура воздуха составит от −3 до −5 градусов. Погода будет преимущественно облачной, осадки в течение дня маловероятны. Атмосферное давление прогнозируется более высоким, чем накануне, около 740–743 миллиметров ртутного столба, но ветер ослабеет и станет западным и юго-западным.

