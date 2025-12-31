Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь

Министр армии США Дэниел Дрисколл посетил Киев, где пригрозил оставить ВСУ без американской помощи, если Украина не согласится на мирную сделку, сообщает New York Times. Как пишет издание, поездка состоялась в ноябре.
В материале сказано, что Дрисколл является доверенным лицом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он и госсекретарь Марко Рубио поставили задачу добиться того, чтобы Киев принял мирный план. Как отмечает газета, Вэнс и Рубио сочли момент наиболее подходящим, поскольку российские войска активно действовали в Красноармейске, а президент Украины Владимир Зеленский пытался уладить коррупционный скандал.
Они дали Дрисколлу указания: дай понять, что Америка больше не может позволить себе обеспечивать Украину, что у Трампа есть другие приоритетные направления для этого вооружения: в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, — сказано в статье.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет предоставлять «никаких чрезвычайных гарантий» для финансирования Украины. Он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Евросоюза должна осуществляться только в рамках существующих механизмов.