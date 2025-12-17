Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:17

Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях

Бабиш: Чехия не предоставит никаких чрезвычайных гарантий финансирования Украины

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Чехия не станет предоставлять «никаких чрезвычайных гарантий» для финансирования Украины, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш на заседании комитета по европейским делам палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента. Он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны ЕС должна осуществляться только в рамках существующих механизмов, передает агентство ЧТК.

Никаких чрезвычайных гарантий [по финансированию] Чехия не будет предоставлять, — заявил Бабиш.

Ранее чешский премьер заявил, что страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.

До этого стало известно, что Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины €18 млрд (1,6 трлн рублей) российских активов, замороженных в ее коммерческих банках. Политическая элита заявляет о поддержке самой идеи кредита, но выступает против использования средств из частных банковских учреждений.

Чехия
гарантии
Украина
финансирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Белоусов рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Врач объяснила, как сделать целлюлит менее заметным
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.