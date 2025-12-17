Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях

Чехия не станет предоставлять «никаких чрезвычайных гарантий» для финансирования Украины, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш на заседании комитета по европейским делам палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента. Он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны ЕС должна осуществляться только в рамках существующих механизмов, передает агентство ЧТК.

Никаких чрезвычайных гарантий [по финансированию] Чехия не будет предоставлять, — заявил Бабиш.

Ранее чешский премьер заявил, что страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.

До этого стало известно, что Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины €18 млрд (1,6 трлн рублей) российских активов, замороженных в ее коммерческих банках. Политическая элита заявляет о поддержке самой идеи кредита, но выступает против использования средств из частных банковских учреждений.