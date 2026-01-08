Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:25

Минобороны раскрыло потери ВСУ за 24 часа

ВСУ за сутки потеряли примерно 1180 солдат на всех направлениях СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки потеряли 1180 военнослужащих, заявили в Министерстве обороны России. Там добавили, что речь идет о потерях на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

В оборонном ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, четыре автомобиля и два броневика. На участке Западной группировки потери ВСУ превысили 180 человек личного состава. Также уничтожены четыре бронированные машины, 14 автомобилей и три склада с боеприпасами.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что только отдельные подразделения Вооруженных сил Украины проходят полноценное обучение перед отправкой в зону боевых действий. По его словам, таких хорошо подготовленных военнослужащих «очень мало». Командование ВСУ использует их на тех участках фронта, где уровень подготовки может оказать решающее влияние на исход операции.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru сообщал, что Лондон уже ведет «сдерживающие» операции на Украине. По его мнению, британский спецназ может заниматься обучением украинских военных методам диверсионной борьбы. Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Великобритании имеют ограниченные возможности. Заявление премьер-министра Кира Стармера о «сдерживающем» характере миссии говорит о том, что британские военные останутся в тыловых районах.

