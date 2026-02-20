Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ перешли к «медийным победам» в вопросе Купянска

Генштаб ВС РФ: ВСУ перешли к тактике медийных побед в вопросе Купянска

Военнослужащий ВСУ
Командование вооруженных сил Украины перешло к тактике «медийных побед», заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». По его словам, это значит, что украинские военные стремятся демонстрировать свои воображаемые успехи.

В настоящее время продолжается уничтожение блокированных на восточном берегу реки Оскол формирований украинской армии. Кроме того, войска группировки «Запад» активно развивают наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях, — сказал он.

Ранее выяснилось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 301 беспилотник самолетного типа и 10 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, в ведомстве отметили, что ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы.

Прежде Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли 1265 военных в зоне спецоперации. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 220 украинских военнослужащих.

ВСУ
военные
Купянск
ВС РФ
