Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 11:09

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Италии продолжается XXV зимняя Олимпиада. Какие известны последние новости об Играх сегодня, 18 февраля? Как российская фигуристка Аделия Петросян откатала короткую программу, когда ее следующий прокат?

Как Петросян откатала короткую программу на Олимпиаде

Аделия Петросян накануне, 17 февраля, без ошибок исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Она выступала под вторым номером и чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

За свой прокат Петросян получила 72,89 балла и стала пятой в рейтинговой таблице по итогам короткой программы. На первом месте — японка Ами Накаи, на втором — ее соотечественница Каори Сакамото, на третьем — американка Алиса Лью, на четвертом — японка Монэ Тиба.

Петросян после выступления заявила, что рада прокату. По ее словам, при выходе на лед она не испытывала волнения.

«Это был тот случай, когда я не переживала из-за проката. Начала переживать из-за того, что не переживаю из-за проката. Настолько оказалась спокойна, что даже мама говорит: „Ну ты как-то это… Поволнуйся, что ли, чуть-чуть“. Я очень рада, что это никак не отразилось», — рассказала фигуристка в эфире Okko.

По словам Петросян, ее устраивают оценки от судей за короткую программу.

«Хорошие, я примерно столько и попросила, когда загадала желание, — от 72 до 74, получилось посередине», — заявила она.

Прокат произвольной программы состоится 19 февраля. Старт соревнований запланирован на 21:00 по московскому времени.

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Есть ли у Петросян шанс завоевать олимпийское золото

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Аделия Петросян имеет все шансы побороться за медали. Однако, по ее мнению, говорить, что сейчас россиянка сражается за золотую медаль с японкой Каори Сакамото, — нельзя.

«Аделия идет пятой, и в целом она откаталась именно на это место. <…> У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — отметила она.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Аделии Петросян не нужно рисковать, поскольку любой проваленный сложный элемент плохо отразится на судейской оценке.

«Я, как и ее тренер Этери Тутберидзе, просто за чистый прокат. Это единственный совет — делать все чисто, может быть, даже не рисковать, потому что любая ее заявка на сложный сорванный элемент, прыжок может чревато отразиться на оценках. <…> Перед Аделией никто в составе сборной России не завоевал медаль, поэтому надеюсь, что будут судить честно. Мне бы этого хотелось», — сказала парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Когда еще выступят россияне на Олимпиаде-2026

19 февраля, помимо выхода на лед Аделии Петросян с произвольной программой, на Олимпийских играх выступит российский спортсмен Никита Филиппов в дисциплине ски-альпинизм.

21 февраля лыжник Савелий Коростелев выступит в марафоне на 50 километров. Также за медаль в этот деть будет бороться конькобежка Анастасия Семенова.

22 февраля россиянка Дарья Непряева примет участие в лыжных гонках.

Читайте также:

Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский

Штормовой ветер и холод до −10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Защита Богомолова, проблемы со здоровьем, театр: как живет Александр Збруев

Олимпийские игры
новости
Аделия Петросян
фигурное катание
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Кубы
«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера
«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести исторический ликбез для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Авиапарк президента США получит новую окраску
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.