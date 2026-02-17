Штормовой ветер и холод до –10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются снегопады, рассказала в беседе с NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 22 февраля, ждать ли штормового ветра и холода до −10 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни в Москву вновь вернется снежная погода.

«До конца февраля оттепели в Москве не предполагается. Холодная погода будет сохраняться всю неделю, температура воздуха опустится ниже климатической нормы где-то на 5–10 градусов и в течение всех суток будет отрицательная. Снега будет больше. Четверг и пятница тоже будут с осадками, местами сильными, потому что мы будем находиться вблизи центра южного циклона. Что будет в марте, сказать сложно. Мы все хотим, конечно, более теплой погоды, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном», — отметила она.

По данным метеоцентров, в пятницу, 20 февраля, дневная температура воздуха в столице составит от −8 до −5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −12 градусов. Ветер будет юго-западным, умеренным, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы

В субботу, 21 февраля, характер погоды существенно не изменится. Днем термометры покажут от −9 до −7 градусов, ночью ожидается около −10 градусов. Небо останется пасмурным, однако осадки будут интенсивными. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться.

В воскресенье, 22 февраля, днем воздух в Москве прогреется до −5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −9 градусов. Возможны смешанные осадки, при этом температура днем может приближаться к нулевой отметке. Ветер сохранит юго-западное направление, оставаясь умеренным.

Таким образом, в Москве в конце недели штормового ветра не ожидается, но прогнозируется холод до −10 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что во второй половине недели в регион придут снегопады.

«Во второй половине недели ждем приближение к нашему региону циклона с юга. Так что в четверг и пятницу снова приходит снег, уже более значительный. Циклон южный, это всегда опасно для выноса сильных осадков. Но пока все складывается так, что сильные осадки проходят восточнее Санкт-Петербурга», — рассказал метеоролог.

По данным метеорологических сервисов, в пятницу, 20 февраля, город накроет сильный снегопад. Температура воздуха днем составит около −4 градусов, ночью столбик термометра опустится до −10 градусов.

В субботу, 21 февраля, ночью температура опустится до −10 градусов, днем поднимется до −5 градусов, а ближе к вечеру не исключен небольшой снег. Атмосферное давление останется стабильным — около 757–764 мм ртутного столба. Ветер будет преимущественно восточным, слабым.

В воскресенье, 22 февраля, в ночные часы столбики термометров опустятся до −7 градусов, возможен снег, однако днем воздух прогреется до −2 градусов, и осадки прекратятся. Небо останется облачным.

