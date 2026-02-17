Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют

Сегодня, 17 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, при каком условии мессенджер разблокируют?

Где в России не работает WhatsApp 17 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 17 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 29% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 17 февраля приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Приморский край, 14% — на Краснодарский край.

Почему не работает WhatsApp 17 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

В январе 2026 года в Роскомнадзоре сообщили, что не видят оснований для снятия ограничений. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что администрация WhatsApp «вообще никак не реагировала ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

«Что касается блокировки WhatsApp — действительно, было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона, действительно, было принято такое решение, и оно было реализовано», — заявил он.

Когда разблокируют WhatsApp в России

Дмитрий Песков заявил, что восстановление работы WhatsApp в России возможно при выполнении требований российского законодательства.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — уточнил он.

Песков обратил внимание, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок. В Роскомнадзоре также предупредили, что мессенджер WhatsApp будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил в беседе с NEWS.ru, что до окончания СВО россиянам вряд ли стоит ожидать послабления ситуации с блокировкой зарубежных видеохостингов, соцсетей и мессенджеров.

По его словам, это связано с неисполнением руководством западных платформ российского законодательства.

«Для WhatsApp и YouTube мы иностранцы, к которым отношение так себе. Не любят все-таки международные корпорации исполнять законы на местах. Я думаю, что до окончания СВО никаких откатов не будет», — заявил эксперт.

