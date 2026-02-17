Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:30

Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 17 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, при каком условии мессенджер разблокируют?

Где в России не работает WhatsApp 17 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 17 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 29% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 17 февраля приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Приморский край, 14% — на Краснодарский край.

Почему не работает WhatsApp 17 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В январе 2026 года в Роскомнадзоре сообщили, что не видят оснований для снятия ограничений. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что администрация WhatsApp «вообще никак не реагировала ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

«Что касается блокировки WhatsApp — действительно, было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона, действительно, было принято такое решение, и оно было реализовано», — заявил он.

Когда разблокируют WhatsApp в России

Дмитрий Песков заявил, что восстановление работы WhatsApp в России возможно при выполнении требований российского законодательства.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — уточнил он.

Песков обратил внимание, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок. В Роскомнадзоре также предупредили, что мессенджер WhatsApp будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил в беседе с NEWS.ru, что до окончания СВО россиянам вряд ли стоит ожидать послабления ситуации с блокировкой зарубежных видеохостингов, соцсетей и мессенджеров.

По его словам, это связано с неисполнением руководством западных платформ российского законодательства.

«Для WhatsApp и YouTube мы иностранцы, к которым отношение так себе. Не любят все-таки международные корпорации исполнять законы на местах. Я думаю, что до окончания СВО никаких откатов не будет», — заявил эксперт.

Читайте также:

Ровный ветер и потепление до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Встреча с Зеленским, потеря роли из-за СВО, дети: как живет Олеся Железняк

Бузова, трое детей, «продажа» лица: как живет актер Станислав Бондаренко

WhatsApp
новости
сбои
мессенджеры
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам
Диетолог рассказала, с каких продуктов нужно начинать завтрак
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.