13 февраля 2026 в 21:50

Бузова, трое детей, «продажа» лица: как живет актер Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко Станислав Бондаренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Станислав Бондаренко продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, поддерживает ли он проведение спецоперации?

Чем известен Бондаренко

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском Днепрорудном Запорожской области, но в 11-летнем возрасте с семьей переехал в Москву.

Бондаренко окончил ГИТИС. Артист снимался в картинах «Талисман любви», «Женщина, не склонная к авантюрам», «Провинциалка», «Ищу тебя», «Непридуманная жизнь», «Анна с Молдаванки», «Частная жизнь», «УничтоЖанна», «Идеальная жертва», «Тихий человек», «Курьеры» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Бондаренко

Первой женой Станислава Бондаренко была экономист Юлия Чиплиева. В браке родился сын Марк.

Сейчас Бондаренко женат на предпринимательнице и модели Аурелии Алехиной. Они воспитывают двух дочерей — Алексию и Микаэлу.

Что известно об отношениях Бондаренко с Бузовой

В октябре 2023 года Станислав Бондаренко снялся в клипе певицы и телеведущей Ольги Бузовой «Верни». В ролике были постельные сцены.

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жена Бондаренко Аурелия Алехина во время премьеры клипа призналась, что не знала о поцелуях супруга и Бузовой. При этом она не расстроилась.

«Самое главное — заплатили, потому что есть предложения от известных людей, которые не платят», — высказалась Алехина.

Что Бондаренко говорил о спецоперации

Станислав Бондаренко родился на Украине, однако с 11-летнего возраста живет в России и именно ее считает своей родиной. Артист также поддерживает проведение спецоперации.

«К негативу я отношусь спокойно. Предателем родины Украины себя не считаю. Ни один из родственников не назвал меня предателем, ни один не позвонил и не сказал, что я предал род. Моя родина на данный момент — Российская Федерация, где я живу уже долгое время. Здесь рождены мои дети. Я воспитываю детей по тем правилам, которые есть здесь. Я общаюсь даже с офицерами. Россия — великая и сильная страна. И если часть Украины хочет победить великую страну Россию, то это для меня становится смешным», — комментировал Бондаренко в передаче «Жизнь и судьба».

Чем сейчас занимается Бондаренко

Станислав Бондаренко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Охота на мужчин», «Мы летим», «Бывшие» и «Как важно быть серьезным».

В 2025 году вышли ленты «Леша Гоу Он», «Шанс», «Ревизоры» и «Тайна римских цифр» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Рай под ногами матерей — 2: Письмо матери», «Ревизоры», «Лермонтов & Блок», «Приговор», «Кукушонок», «Война и мир», «1812. Охота на императора» и «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» с участием Бондаренко.

Недавно Бондаренко заявил, что не видит ничего плохого в использовании нейросети в кино. Кроме того, он признался, что не против «продать» свое лицо, которое может появиться в каком-то фильме вместо него.

Станислав Бондаренко Станислав Бондаренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Если это разделение, допустим, структур, то есть музыкальное и актерское, то почему бы не использовать это. Если есть возможность это использовать и зарабатывать дополнительные деньги именно таким способом, что это будет красиво, это будет интересно и плюс еще есть живой артист, который может это еще и поддержать, то почему бы и нет?» — высказался актер Пятому каналу.

