Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 09:05

«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото

Тарасова назвала чушью слова о том, что Петросян сражается за золото с Сакамото

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигуристка Аделия Петросян, выступающая на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, имеет все шансы побороться за медали, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Однако, по ее словам, которые приводит издание «Советский спорт», говорить, что сейчас россиянка сражается за золото с японкой Каори Сакамото, — это чушь.

Аделия идет пятой, и в целом она откаталась именно на это место. <...> У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь, — подчеркнула Тарасова.

Ранее Петросян рассказала, что ее устраивают оценки от судей за короткую программу на Олимпиаде. Она отметила, что примерно эту цифру и загадывала перед выступлением — 72,89 балла. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип плюс тройной тулуп.

До этого стало известно, что Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление Петросян. В организации уточнили, что россиянка чисто откатала короткую программу. В ISU назвали выступление Петросян блистательным. Лидером соревнований стала японка Ами Накаи. В тройку также вошли Каори Сакамото и американка Алиса Лью.

Татьяна Тарасова
Олимпиада
фигурное катание
Аделия Петросян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр предупредил о последствиях переоценки способностей аутистов
Ядерное оружие НАТО может появиться на границе России
Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ благодаря неожиданной хитрости
Google назвала дату релиза новой версии Android
Губернатор Подмосковья наградил бойцов отряда БАРС
В российском городе женщина получила пенсию купюрами банка приколов
Российское кафе проверят после массового отравления посетителей
Названо условие для усиления оружейного сотрудничества между РФ и Африкой
В Петербурге накрыли две крупные лаборатории по производству амфетамина
Озвучены последствия страшной аварии с автобусом и бензовозом под Ростовом
Солдаты ВСУ саботировали приказ и устроили диверсию против себя
Адвокат предупредил о рисках покупки автомобиля из-за границы
Эксперты назвали возраст, когда появляются типичные признаки старения
Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо
Роскошный особняк легендарного режиссера уходит молотка
Азаров объяснил арест бывшего главы Минюста Украины
Российская полиция накрыла «лаборатории смерти»
Хинштейн отправится в Москву для реабилитации после ДТП
В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ
Исполнителя хита «Калым» госпитализировали в разгар концерта в Краснодаре
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.