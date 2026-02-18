«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото Тарасова назвала чушью слова о том, что Петросян сражается за золото с Сакамото

Фигуристка Аделия Петросян, выступающая на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, имеет все шансы побороться за медали, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Однако, по ее словам, которые приводит издание «Советский спорт», говорить, что сейчас россиянка сражается за золото с японкой Каори Сакамото, — это чушь.

Аделия идет пятой, и в целом она откаталась именно на это место. <...> У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь, — подчеркнула Тарасова.

Ранее Петросян рассказала, что ее устраивают оценки от судей за короткую программу на Олимпиаде. Она отметила, что примерно эту цифру и загадывала перед выступлением — 72,89 балла. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип плюс тройной тулуп.

До этого стало известно, что Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление Петросян. В организации уточнили, что россиянка чисто откатала короткую программу. В ISU назвали выступление Петросян блистательным. Лидером соревнований стала японка Ами Накаи. В тройку также вошли Каори Сакамото и американка Алиса Лью.