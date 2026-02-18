Зимняя Олимпиада — 2026
ISU восхитился прокатом Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане

ISU высоко оценил выступление Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде

Фото: Социальные сети
Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) высоко оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян. В соцсети X организация уточнила, что спортсменка чисто откатала короткую программу на Олимпиаде в Италии.

В ISU назвали выступление Петросян блистательным. Россиянка без падений исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад прыжков, получив за прокат 72,89 балла.

Произвольная программа у одиночниц на Олимпиаде в Италии пройдет 19 февраля. Петросян предстоит побороться за медали в заключительный день соревнований.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх. Он отметил чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

До этого японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали олимпийскими чемпионами в парном катании на зимних Играх в Италии, завоевав первое золото в своей карьере. По итогам соревнований дуэт установил новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 158,13 балла.

