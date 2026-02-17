Миура и Кихара выиграли золото Олимпиады-2026 и установили рекорд

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали олимпийскими чемпионами в парном катании на зимних Играх в Италии, завоевав первое золото в своей карьере. По итогам соревнований дуэт установил новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 158,13 балла.

Общая сумма японской пары составила 231,24 очка, что позволило им превзойти достижение российских фигуристов Мишиной и Галлямова, установленное в 2022 году. Серебряные медали завоевали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, с общим результатом 221,75 балла. Замкнули тройку лидеров Минерва Хазе и Никита Володин из Германии, набравшие 219,09 очка. Примечательно, что большинство пар в топ-5 и далее по списку состоят из российских спортсменов, сменивших гражданство или выступающих за другие национальные сборные.

На четвертой строчке расположились Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия). Места во второй десятке заняли Юлия Щетинина и Михал Возняк (Польша), Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), а также Камиль и Павел Ковалевы (Франция). Для Миуры и Кихары эта победа закрепила их статус лидеров мирового фигурного катания после двух титулов чемпионов мира.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх. Он отметил чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.