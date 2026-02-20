Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 04:20

Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU
Вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве указали, что на борту находились три человека — двое пассажиров и пилот, их местонахождение сейчас неизвестно.

В Ромненском муниципальном округе вертолет вылетел с лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и пропал, — говорится в публикации.

В поисках воздушного судна используются беспилотник, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе три снегохода. Оперативные группы следуют к месту происшествия.

Ранее полицейский вертолет разбился в районе американского города Флагстафф (штат Аризона) при выполнении служебного задания. В результате крушения погибли два человека — пилот и сотрудник правоохранительных органов. Вертолет осуществлял тактическую поддержку наземной группе полиции, прибывшей на вызов. Преступник открыл огонь с крыши дома, завязалась двухчасовая перестрелка, в результате которой нападавший был ранен и задержан.

