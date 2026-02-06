Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета Пилот и полицейский погибли в результате крушения вертолета в штате Аризона

Полицейский вертолет потерпел крушение в районе американского города Флагстафф (штат Аризона) при выполнении служебного задания, сообщает телеканал ABC News. В результате крушения погибли два человека — пилот и сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел 4 февраля. Вертолет осуществлял тактическую поддержку наземной группе полиции, прибывшей на вызов. В ходе операции на крыше дома преступник открыл огонь, завязалась двухчасовая перестрелка, в результате которой нападавший был ранен и задержан.

Следователи не исключают, что злоумышленник мог стрелять по вертолету, что привело к его крушению. Официально эта версия не подтверждена, эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.

