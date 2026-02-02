Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:27

Названа причина крушения учебного самолета с курсантами в Орске

SHOT: причиной крушения самолета Diamond с курсантами в Орске стало сваливание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предварительной причиной крушения учебного самолета Diamond Aircraft в Оренбургской области стало явление под названием сваливание, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, подобное может произойти даже с исправным аппаратом, который находится в идеальном состоянии.

Сваливание — это аэродинамическое явление, при котором воздушный поток начинает неправильно обтекать крыло и срываться с него. В итоге самолет начинает трясти и управление теряется. Сваливание с большой вероятностью может перейти в штопор и привести к крушению.

Сейчас на месте ЧП ведутся спасательные работы. Уточняется, что воздушное судно принадлежало Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы в Орске стали три человека. Это пилот Василий Н. 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей К. и Дмитрий С. 2005 и 2004 годов рождения соответственно. Борт пропал с радаров около 10:40 мск. Позже обломки Diamond обнаружили в поселке Джанаталап.

До этого на Северном острове Новой Зеландии потерпел крушение небольшой вертолет. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, погибли. Трагедия произошла в районе Пекакарики Хилл — примерно в 40 километрах к северу от столицы страны Веллингтона.

Орск
самолеты
крушения
погибшие
