28 января 2026 в 07:13

Небольшой вертолет разбился на юго-западе Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии заявила о гибели двух человек при крушении вертолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Северном острове Новой Зеландии произошла авиационная катастрофа с гибелью людей. Небольшой вертолет потерпел крушение в малонаселенном районе – пилот и пассажир, находившиеся на борту, погибли, сообщила местная полиция.

Полиция была уведомлена о крушении вертолета около 7:30 утра (21:30 27 января мск). К сожалению, и пилот, и единственный пассажир были обнаружены погибшими. Продолжается работа по осмотру места крушения, которая проводится совместно со следователями из управления гражданской авиации, — указано в заявлении ведомства.

Инцидент произошел в районе Пекакарики Хилл, который расположен примерно в 40 километрах к северу от столицы страны, Веллингтона. Сигнал поступил от автоматической системы оповещения о крушении, которой было оснащено воздушное судно.

После получения сигнала спасательные службы незамедлительно приступили к поисковой операции. В течение семи часов специалисты обследовали район и обнаружили обломки вертолета, а также тела пилота и единственного пассажира.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по осмотру и изучению обстоятельств катастрофы. Расследование проводится совместными усилиями полиции Новой Зеландии и следователей из Управления гражданской авиации страны, которые должны установить точные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что научный самолет NASA совершил экстренную посадку. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэродрома Эллингтон в Хьюстоне, штат Техас.

