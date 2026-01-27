Научный самолет NASA совершил экстренную посадку, сообщило федеральное агентство в социальных сетях. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэродрома Эллингтон в Хьюстоне, штат Техас.

Воздушное судно WB-57, выполнявшее полет, было вынуждено срочно приземлиться из-за неполадок. При посадке из-под его фюзеляжа вырывались языки пламени. Причиной инцидента, как сообщается, стала механическая проблема. Летчик выжил, ему оказали медицинскую помощь. На месте работали аварийные службы, а специалисты приступили к ликвидации последствий.

Этот уникальный самолет базируется в Космическом центре имени Джонсона и является важным инструментом для исследований атмосферы, сбора космических образцов и поддержки космических миссий.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии. Летательный аппарат упал вблизи аэродрома Голд-Кост почти сразу после взлета. 73-летний пилот и один пассажир погибли на месте происшествия.

До этого самолет в Магадане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.