24 февраля 2026 в 16:27

Сразу две страны объявили о новых пакетах помощи Украине

Новая Зеландия и Швеция выделили Киеву $8 млн и $25,31 млн соответственно

Военнослужащие ВСУ
Новая Зеландия приняла решение выделить Украине новый пакет помощи стоимостью $8 млн (612,2 млн рублей, заявил глава МИД страны Уинстон Питерс. О планах поддержать Киев также объявило правительство Швеции, отметив, что выделит на эти цели 230 млн крон ($25,31 млн, 855,5 млн рублей).

Из заявления главы новозеландского МИД, опубликованного на сайте ведомства, следует, что $5 млн (382,6 млн рублей) будут направлены международным организациям, оказывающим поддержку мирным жителям Украины. Таким образом, общий объем гуманитарной помощи, переданной Киеву, достигнет $45 млн (3,4 млрд рублей). Еще $3 млн (229,5 млн рублей) поступят в фонд Всемирного банка, предназначенный для поддержки Украины.

Швеция, в свою очередь, направит 230 млн крон ($25,31 млн, 855,5 млн рублей) через структуры ООН, Красный Крест и организацию «Спасите детей». Из пресс-релиза правительственной канцелярии следует, что средства пойдут на отопление, воду, жилье и продовольствие для наиболее уязвимых слоев населения. Общий объем военной поддержки Украины от Швеции достиг $11,37 млрд, гражданской — $2,7 млрд.

Ранее Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и подписано председателем Каей Каллас. Рестрикции, введенные в 2022 году, сохранят свое действие еще как минимум на год.

