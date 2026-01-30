Еще одна из стран отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира

Новая Зеландия официально отказалась от предложения президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира по урегулированию ситуации в Газе, сообщила национальная радиокомпания RNZ со ссылкой на заявление правительства. Решение было принято после рассмотрения формата инициативы.

Правительство рассмотрело приглашение президента Трампа и решило не присоединяться к Совету мира в его нынешнем виде, — указано в сообщении.

Дополнительные пояснения к решению дал министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. По его мнению, участие страны в проекте не принесет существенной пользы.

Он отметил, что ряд других государств уже согласились на участие, и дополнительный голос Веллингтона не окажет решающего влияния на процесс. Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к тем игрокам, которые отнеслись к американской инициативе с осторожностью.

Всего администрация США разослала приглашения примерно 50 странам, включая как союзников, так и оппонентов Вашингтона. В обширном списке фигурировали государства разных регионов — от Австралии и Японии до России и Украины.

Ранее свой отказ от участия озвучила официальная Германия. Глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель осудила это решение, назвав его ошибкой. По мнению парламентария, новая организация может помочь в преодолении препятствий, связанных с недееспособностью ООН.