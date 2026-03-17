17 марта 2026 в 10:02

Коллега погибшей от рук футболиста бизнес-леди рассказала о ее семье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Погибшая предположительно от рук футболиста Даниила Секача бизнесвумен Екатерина Ч. была семейным человеком, сообщила NEWS.ru ее бывшая коллега Галина. По ее словам, у женщины были дети, и в целом она была «благополучной» и приятной женщиной.

Я честно говоря, в шоке от этой трагедии. Мы с ней работали вместе некоторое время и года три-четыре назад. Я ее помню, благополучная женщина, приятная, семья, дети, — сообщила Галина.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в убийстве женщины футболиста Даниила Секача отправили в СИЗО до 15 мая. Ему также предъявлено обвинение в разбое. Обвиняемый в ограблении и убийстве московской бизнесвумен действовал по указанию украинских мошенников. Те якобы убедили его и 16-летнюю дочь жертвы, что оба участвуют в спецоперации правоохранительных органов.

Также стало известно, что Секач, подозреваемый в убийстве москвички, подавал большие надежды и мог попасть в ведущие клубы страны. Как рассказал тренер команды «Урал-2» (Екатеринбург), не верится, что спортсмен мог совершить преступление, поскольку у него никогда не было проблем с деньгами или азартными играми.

преступники
футболисты
наказания
убийства
