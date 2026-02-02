Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:02

Опубликованы первые кадры с места трагичного крушения самолета в Орске

Фото: t.me/pojarnoe_depo
Telegram-канал «112» опубликовал первые фотографии, сделанные на месте крушения легкомоторного самолета в Орске. На них отчетливо видно, что судно получило серьезные повреждения при ударе о землю. Рядом с самолетом также можно заметить следы от огня. На место трагедии уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Крушение самолета в Орске произошло утром 2 февраля. Он разбился в поселке Джанаталап. Воздушное судно пропало с радаров около 10:40 мск.

По данным источников, жертвами крушения самолета в Орске стали три человека. На борту находились курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот. Погибшими оказались пилот Василий Н. 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей К. и Дмитрий С. 2005 и 2004 годов рождения соответственно.

Ранее в Колумбии произошла масштабная авиакатастрофа, которая унесла жизни 15 человек. Самолет местной авиакомпании Satena потерял связь с диспетчерами и разбился в горной местности. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.

