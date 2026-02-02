Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:30

Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске

Учебный самолет Diamond разбился в поселке Джанаталап в Орске, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, воздушное судно пропало с радаров в понедельник, 2 февраля, около 10:40 мск. По предварительным данным, на борту находились два курсанта.

Отмечается, что двухместный самолет принадлежит Ленинградской академии имени Новикова. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Позднее SHOT уточнил, что на борту были три человека: предварительно, один пилот и двое курсантов, все они погибли. Причину крушения предстоит установить специалистам.

Ранее частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Бангора в штате Мэн на фоне снежной бури. Лайнер был зарегистрирован на базирующуюся в Хьюстоне компанию.

До этого стало известно, что в Японии разбился вертолет с двумя тайваньскими туристами. Обломки были найдены возле кратера действующего вулкана. Пилоту около 60 лет, а туристам — 41 год и 36 лет. Вертолет поднялся в воздух из зоопарка Aso Cuddly Dominion.

