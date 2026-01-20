Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:54

Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии

The Sun: обломки пропавшего вертолета с туристами нашли возле вулкана в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вертолет с двумя тайваньскими туристами разбился в Японии, сообщает The Sun. Отмечается, что обломки летательного аппарата были найдены возле кратера действующего вулкана, который извергает дым и затрудняет спасательную операцию. Судьба пилота и пассажиров неизвестна.

Вертолет поднялся в воздух из зоопарка Aso Cuddly Dominion приблизительно в 11 часов утра 20 января. Пилоту около 60 лет, а туристам — 41 год и 36 лет. Через короткое время после взлета один из пассажиров по мобильному телефону сообщил службам спасения о возможном инциденте, связанном со столкновением воздушного судна.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что при крушении частного вертолета в Пермском крае погибли учредитель компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков. По предварительным сведениям канала, во время полета произошло обледенение двигателя, что могло стать причиной аварии.

До этого частный вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. Погибли пилот и пассажир. К ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 40 спасателей и 14 единиц спецтехники.

Япония
вертолеты
туристы
обломки
