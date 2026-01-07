Вертолет разбился в российском регионе

Частный вертолет упал в Пермском крае на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе, сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, погиб пилот. Пассажира осматривают медики. Причины и обстоятельства крушения пока неизвестны.

Ранее частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, на его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.

До этого сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. По сведениям источника, борт Cessna 170A носом ушел в воду рядом с берегом. Как рассказали очевидцы, перед крушением был слышен взрыв.

Кроме того, легкомоторный самолет упал на проезжую часть в центре немецкого Мангейма, выполнив вынужденную посадку. 23-летний пилот получил тяжелые повреждения. Для спасения троих пассажиров, заблокированных в воздушном судне, спасательной бригаде пришлось вскрывать его корпус.