Самолет рухнул прямо на проезжую часть в центре города

Легкомоторный самолет упал на проезжую часть в центре немецкого Мангейма, выполнив вынужденную посадку, в результате которой 23-летний пилот получил тяжелые повреждения, сообщает портал Тagesschau. Для спасения троих пассажиров, заблокированных в воздушном судне, спасательной бригаде пришлось вскрывать его корпус.

В салоне находились, помимо пилота, его партнерша и 37-летний мужчина, которые отделались легкими ранами. Всех троих госпитализировали. Материальный ущерб самолету от происшествия оценивается в €400 тыс. (37,4 млн рублей), а для ликвидации последствий и расследования дорогу пришлось перекрыть до позднего вечера.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково Архангельской области. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа, жертв нет. По имеющимся сведениям, при приземлении было повреждено шасси и крыло, один человек получил ушиб руки, но все находившиеся на борту смогли самостоятельно его покинуть.

Кроме того, самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Челябинске. Основанием для этого послужили сложные метеоусловия в аэропорту прибытия. На борту воздушного судна было около 200 пассажиров.