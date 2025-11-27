В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково Архангельской области, сообщает Telegram-канал SHOT. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Обошлось без погибших.

По данным источника, при посадке повредились шасси и крыло. Также пострадал один человек — у него ушиб руки. После приземления пассажиры и экипаж смогли покинуть борт самостоятельно.

Ранее самолет Batik Air с выпускниками школ совершил аварийную посадку в Мельбурне после отказа двигателя при взлете. Лайнер Boeing 737 MAX, следовавший на Бали, вернулся в аэропорт вылета после сжигания топлива в воздухе.

До этого частный самолет с тремя пассажирами разбился в горной местности японской префектуры Фукуока. Все находившиеся на борту люди погибли. Крушение сопровождалось мощным пожаром, обломки самолеты оказались разбросаны по значительной территории.

Кроме того, пилот индийского истребителя Tejas погиб при крушении во время показательных выступлений на авиасалоне в Дубае. Военно-воздушные силы Индии выразили соболезнования семье погибшего и начали расследование инцидента.