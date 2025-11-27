День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:34

В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку

Ан-2 совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково

Самолет Ан-2 Самолет Ан-2 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в аэропорту Васьково Архангельской области, сообщает Telegram-канал SHOT. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Обошлось без погибших.

По данным источника, при посадке повредились шасси и крыло. Также пострадал один человек — у него ушиб руки. После приземления пассажиры и экипаж смогли покинуть борт самостоятельно.

Ранее самолет Batik Air с выпускниками школ совершил аварийную посадку в Мельбурне после отказа двигателя при взлете. Лайнер Boeing 737 MAX, следовавший на Бали, вернулся в аэропорт вылета после сжигания топлива в воздухе.

До этого частный самолет с тремя пассажирами разбился в горной местности японской префектуры Фукуока. Все находившиеся на борту люди погибли. Крушение сопровождалось мощным пожаром, обломки самолеты оказались разбросаны по значительной территории.

Кроме того, пилот индийского истребителя Tejas погиб при крушении во время показательных выступлений на авиасалоне в Дубае. Военно-воздушные силы Индии выразили соболезнования семье погибшего и начали расследование инцидента.

самолеты
авиакатастрофы
падения
Архангельская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.