07 января 2026 в 15:51

Момент крушения вертолета в Пермском крае попал на видео

Фото: vk.com/club77410749
Telegram-канал Baza опубликовал видео, в котором запечатлен момент крушения частного вертолета на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе Пермского края. Ролик снял один из отдыхающих на горнолыжном курорте. На кадрах зафиксировано, как вертолет зацепился за тросы.

На опубликованных кадрах видно, как аппарат пролетает над территорией базы отдыха на небольшой высоте, после чего переворачивается в воздухе и падает на землю. От удара вертолет буквально сложился пополам.

Трагедия произошла днем 7 января. По данным МЧС России, на территории горнолыжного курорта разбился двухместный вертолет. В результате погибли два человека. На месте уже работают спасатели.

По данным Telegram-канала Baza, при крушении частного вертолета в Пермском крае погибли учредитель компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков. По предварительной версии, во время полета произошло обледенение двигателя, что могло стать причиной аварии.

